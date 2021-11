Actividades gratis o a bajo costo en Puebla sí hay, desde cine, conciertos y experiencias, entre otros, que se realizarán entre noviembre y diciembre de 2021 en distintos puntos de la capital poblana.

En Poblanerías.com hicimos un recuento de los eventos que se realizarán, con acceso libre al público, dando una donación o un pequeño pago.

Festival Internacional de Cine Silente

Del martes 23 al sábado 27 de noviembre de 2021 se realizará Festival Internacional de Cine Silente, es decir, de cine mudo. Este trae además conciertos, charlas y encuentros especiales, así como una Selección Oficial 2021.

Las sedes gratuitas, son Cinemateca Luis Buñuel y Teatro de la Ciudad, así como se realizarán actividades en línea. Aquí puedes consultar la cartelera completa.

El Teatro de la Ciudad de Puebla luce hermoso durante las pruebas para nuestro @ficsilente. Volvemos a casa 🎥 pic.twitter.com/KwzEJxwZSy — Enrique Ceballos (@vitascopian) November 17, 2021

Harry Potter Wizarding World

Se trata de una experiencia de Harry Potter, que cuenta con sets decorativos, actividades digitales y manuales, donde niños y adultos podrán tomarse fotos y participar de forma gratuita, del 14 al 6 de enero de 2021 en Parque Puebla.

Entre los sets, están:

Plataform 9 ¾

Weasleys Wheezes

Have you seen the wizard?

Lanzamiento de Quaffle

Howarts Express

El acceso es en el módulo ubicado en la planta baja de dicho centro comercial, junto a Gandhi, donde es necesario hacer el registro. Posteriormente, al juntarse de 12 a 40 personas, se hará el ingreso, puesto que es por grupos.

Probarte la capa de invisibilidad, jugar quidditch, usar una varita mágica y ver un show de nieve, es posible solo en Parque Puebla, con el mágico mundo de Harry Potter y Wizarding World. ¡No te lo puedes perder!#wizardingworld pic.twitter.com/5XL792io9Q — Parque Puebla (@Parquepuebla_) November 22, 2021

Festival Internacional de Cabaret

En el cierre del Festival Internacional de Cabaret, que se realiza en distintas sedes del país, llega a Puebla la puesta en escena La Chatte Noire: Mujercitos. Esta se presentará el sábado 27 de noviembre a las 7:00 p.m. en el Teatro Melpémone (17 Sur #3105, Los Volcanes), y el costo por acceso es de 50 pesos.

De acuerdo al Festival, este espectáculo cuenta la historia de Suprema, Delirio y Martirio que trabajan en el célebre Cabaret “La Chatte Noire”. “Los tres mujercitos” presentan tres terribles episodios de represión hacia la comunidad LGBTTTQIP+: El baile de los 41, La Revuelta de Stonewall y su presente. El montaje es una propuesta sensible, divertida y transgresora que invita a reflexionar.

Vía Recreativa Puebla/Gran Paseo de Puebla

Todos los domingos, de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. se hacen distintos recorridos en bicicleta que comprenden la Vía Recreativa de Puebla o Gran Paseo de Puebla. Además, para los que no tengan este transporte, hay préstamo en el Zócalo de la Ciudad y en la Fuente de los Frailes.

Cuenta con seis kilómetros para correr, caminar, patinar o andar en bicicleta, que va de la Fuente de los Frailes, en la Avenida Juárez, hasta el Zócalo de Puebla, pasando por la Avenida Reforma.

Una gran opción para recorrer en familia nuestro maravilloso Centro Histórico. Con el Gran Paseo de Puebla, a través del @DeportePue, #PueblaSeReactiva 🗓️ Domingo 21 de noviembre de 2021

🔁 Fuente de los Frailes - Parque Ecológico

🕗 8:00 - 12:00 Hrs.#ContigoYConRumbo pic.twitter.com/eFhCFjpiQM — Puebla Turismo (@VisitaPuebla) November 20, 2021

El Evento 40

Se trata de un concierto a beneficio de Xochimehuacan y AMANC Puebla, que se realizará el 24 de noviembre a las 5:00 p.m. en la Plaza de la Victoria (Zona de Los Fuertes), donde participarán:

Caló

Alan Navarro

Karla Breu

Iskander

Merenglass

Juan Solo

Samo

Jos Canela

Mando

Entre otros

Cada boleto se debe canjear de forma sencilla, en Tribuna Comunicación, situado en San Martín Texmelucan #68 colonia La Paz, de 9:00 a.m. a 7:00 p.m., Plaza dorada de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. y en Explanada Puebla de 11:00 a.m. a 6:00 p.m., de la siguiente forma:

Donar dos pediasure = Un boleto VIP doble

Donar un kilo de arroz, frijol, azúcar o aceite (un litro) = Un boleto general doble

Se acerca el concierto a beneficio "el evento 40" ¿Ya tienes tus boletos?

📍Plaza de la Victoria

🎫 https://t.co/Mwhg53pRMu pic.twitter.com/38fFLmUrz1 — Los Fuertes Puebla (@LosFuertesPue) November 23, 2021

