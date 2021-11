¿Dónde está Peng Shuai?: Caso de desaparición de la tenista china

Peng Shuai es una jugadora de tenis profesional, originaria de China, quien acusó de violación a Zhang Gaoli, ex vice primer ministro de China, el 2 de noviembre de 2021. Días después desapareció y no se sabía de su paradero, "hasta ahora".

La tenista de 35 años "reapareció" el fin de semana de 19 al 21 de noviembre, cuando Hu Xijin, editor del medio afiliado al gobierno Chino, Global Times; publicó una serie de fotos y videos donde se muestra a Peng Shuai conviviendo en un restaurante y en una ceremonia de apertura de tenis juvenil.

Can any girl fake such sunny smile under pressure? Those who suspect Peng Shuai is under duress, how dark they must be inside. There must be many many forced political performances in their countries. pic.twitter.com/2oDOghBTvA

— Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) November 21, 2021