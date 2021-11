La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) es un trastorno permanente y lentamente progresivo, que se caracteriza por la disminución del flujo de aire en los pulmones, causado por la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar.

Esta enfermedad, entre otras cosas, inflama los pulmones de manera crónica, obstruye el flujo del aire en ellos y causa dificultad para respirar. Puede ser ligeramente reversible y mejorar un poco con el tratamiento; sin embargo no tiene cura.

Los padecimientos causantes de la EPOC provocan en el paciente tos y expulsión de flemas durante tres meses o más, durante dos o más años consecutivos (síntomas de la bronquitis).

Así como el el agrandamiento anormal y permanente de los espacios aéreos (síntomas del enfisema pulmonar), según explica el Dr. José Álvarez Sala, profesor de la Universidad Complutense de Madrid.

Décima causa de muerte en México

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) la EPOC es la tercera causa de muerte en el mundo; tan solo en 2019, fallecieron 3 millones 230 mil personas.

En México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó que en 2020, la EPOC fue la décima causa de muerte con 21 mil 972 fallecimientos registrados; 11 mil 910 de hombre y 10 mil 62 de mujeres.

En la mayoría de los casos (88.6%) la enfermedad se presentó en personas de 65 años en adelante, con 19 mil 457 del total de muertes.

Tabaquismo, la causa principal

La causa principal de EPOC es el tabaquismo activo, pues el humo produce un desequilibrio entre la producción de especies reactivas del oxígeno y la falta de antioxidantes para contrarrestarlo.

Esto altera el balance entre proteasas y antiproteasas (encimas que rompen la unión de aminoácidos) y activa la respuesta inflamatoria en los pulmones.

Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2020, en México 4.7% de jóvenes de entre 10 a 19 años son fumadores diarios u ocasionales. Por su parte, el porcentaje de adultos fumadores de 20 años en adelante es de 16.8%.

En total, 15 millones 90 mexicanos son fumadores activos, mientras que, en el mundo son más de 300 millones, de acuerdo con la OMS. Esto, los hace más propensos a contraer la enfermedad.

El Dr. José Álvarez Sala asegura que, la relación causal de la EPOC con el consumo del tabaco es "indudable y directa", pero hasta el momento no existe indicador alguno que pueda predecir qué fumadores serán susceptibles y sufrirán un rápido deterioro de su función pulmonar.

Sin embargo, sí existe una relación clara en los fumadores susceptibles entre la exposición al tabaco y la pérdida anual del volumen exhalado en el primer segundo de una Espiración Forzada (FEV, por sus siglas en inglés).

Los valores de los parámetros de función pulmonar se incrementan progresivamente desde el nacimiento hasta los 30 años de edad, explica el Dr. Álvarez Sala en su texto de Recomendaciones para la atención de pacientes con EPOC.

Después de esa edad, el FEV empieza a descender de 25 a 30 ml/año en promedio. Los fumadores no susceptibles tienen una pérdida del FEV similar a la de los individuos no fumadores.

“ Los fumadores susceptibles experimentan una disminución del FEV del doble o el triple (80-100 ml/año) que la de los no fumadores. Si los fumadores susceptibles abandonan el tabaco no recuperan (a veces mínimamente) la función pulmonar perdida, pero el descenso anual del FEV se iguala con el de los no fumadores” , explica.

Otros causas del EPOC pueden ser por:

Origen genético, donde no se produce suficiente cantidad de una proteína que protege de daño a los pulmones y al hígado (déficit de alfa-1 antitripsina)

Tabaquismo pasivo

Contaminación en interiores o exteriores

Hiperreactividad bronquial

Infecciones respiratorias en la infancia mal tratadas

Exposición ocupacional a polvos, humos y/o productos químicos

Síntomas de EPOC

Dentro de las manifestaciones clínicas o síntomas de la EPOC se presentan frecuentemente: la falta de aire (especialmente durante la actividad física), tos crónica que puede producir expectoración (flemas claras, blancas, amarillas o verdes) asma y/o pérdida de peso involuntario.

Además, también se pueden presentar síntomas de ansiedad y depresión como opresión en el pecho, falta de energía y/o cansancio crónico.

Estos síntomas suelen aparecer después de los 45 años y se vuelven más agudos con el progreso de la enfermedad y si no se trata.

Pueden ser más llamativos y persistentes. Incluso, las personas con EPOC son más propensas a desarrollar otras enfermedades graves como del corazón y cáncer de pulmón.

Tratamiento

No hay cura, pero con el tratamiento se busca mejorar los síntomas y aumentar los años de vida. Los pilares básicos del tratamiento son:

Dejar de fumar : Se reduce la tos y disminuye la expectoración. En algunos casos, el FEV mejora un poco y –en general– suele frenarse la pérdida de función pulmonar.

: Se reduce la tos y disminuye la expectoración. En algunos casos, el FEV mejora un poco y –en general– suele frenarse la pérdida de función pulmonar. Tratamiento farmacológico: Se eligen de acuerdo con la gravedad de la enfermedad y se emplean pueden emplear: broncodilatadores, adrenérgicos, anticolinérgicos, teofilinas, corticoides, vacuna antigripal, entre otros.

Se eligen de acuerdo con la gravedad de la enfermedad y se emplean pueden emplear: broncodilatadores, adrenérgicos, anticolinérgicos, teofilinas, corticoides, vacuna antigripal, entre otros. En casos más graves: Se incluye la fisioterapia, oxigenoterapia, ajuste nutricional, ventilación mecánica y rehabilitación.

