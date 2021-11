La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que colocaron sellos de suspensión en mostradores de Viva Aerobús y Volaris por hacer cobro del equipaje de mano a sus pasajeros.

Estas aerolíneas suelen cobrar extra por llevar equipaje de mano en sus tarifas más económica, contrario a lo que la ley indica.

Por ello, Profeco colocó sellos de suspensión en módulos de Viva Aerobús y Volaris en los aeropuertos de Puerto Vallarta y San Luis Potosí, respectivamente.

Sin embargo, de acuerdo con la Procuraduría, estos sellos únicamente son una medida precautoria y no restringirá la venta de boletos de las aerolíneas.

Lee también: Destinos a los que se puede volar desde el Aeropuerto Internacional de Puebla

El artículo 43 bis de la Ley de Aviación Civil indica que, los pasajeros pueden viajar con equipaje de mano gratuito:

"... el pasajero podrá llevar en cabina hasta dos piezas de equipaje de mano. Las dimensiones de cada pieza de equipaje de mano serán de hasta 55 centímetros de largo por 40 centímetros de ancho por 25 centímetros de alto, y el peso de ambas no deberá exceder los diez kilogramos, siempre y cuando por su naturaleza o dimensiones no disminuyan la seguridad y la comodidad de los pasajeros".

Por ejemplo, una guitarra, aunque no exceda el peso máximo, no puede transportarse en cabina, pues por su forma no puede ser guardada en el porta equipaje.

Aeromexico pacta con Profeco no cobrar equipaje de mano

La aerolínea mexicana que opera desde 1934, pactó con Profeco que a partir de estos reclamos, incluirán el equipaje de mano en su tarifa económica.

Sin embargo, al realizar una búsqueda de vuelo en el sitio web de Aeromexico, aún aparece la opción de comprar la tarifa básica, la cual no permite viajar con equipaje de mano, ni documentado.

Para hacer valer el derecho de viajar con equipaje gratuitamente te puedes comunicar con Profeco al número telefónico: 800 468 8722. Además en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se pueden visitar los módulos de la terminales 1 y 2.

🔴#Boletín | Incluye Aeroméxico equipaje de mano sin costo en su tarifa básica; a Viva Aerobús y Volaris se les inicia procedimiento de infracción en aeropuertos de San Luis Potosí y Puerto Vallarta.https://t.co/n3NTutmOH3 pic.twitter.com/Sza77AvLNu — Profeco (@Profeco) November 11, 2021

--

POB/RPC