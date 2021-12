El Comité Olímpico Internacional (COI) dio a conocer los deportes propuestos inicialmente en el programa para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. En esta propuesta inicial no aparecen el box, la halterofilia ni el pentatlón moderno.

El Box es uno de los deportes que más años lleva disputándose en los Juegos Olímpicos, pues apareció en el programa de San Luis 1904, y se ha disputado desde entonces a excepción de Estocolmo 1912.

En esta disciplina, México ha obtenido un total de 13 medallas, dos de oro, tres de plata y ocho de bronce.

Otro de los deportes que podría perder su lugar en el programa Olímpico es el levantamiento de pesas, también conocida como halterofilia. En este deporte, México ha conseguido una medalla de oro y tres de bronce.

Finalmente, el otro deporte que no tiene segura su continuidad en los Juegos es el pentatlón moderno, disciplina en la que México solamente ha ganado una medalla de bronce.

Sin embargo, estos deportes no están totalmente excluidos, el COI informó que cada uno debe cumplir ciertos requisitos para regresar al programa:

En cambio, tres deportes que se disputaron por primera vez en los juegos de Tokio 2020 y seguirán disputándose en la justa serán el surf, skateboarding y la escalada deportiva.

Tanto el surf y la escalada están programadas para aparecer en los Juegos Olímpicos de París 2024, sin embargo el skate no está contemplado para repetir en la próxima edición de los Juegos.

El skateboarding nos dejó durante esta edición de los Juegos Olímpicos a la medallista de oro más joven de la historia. La japonesa Momiji Nishiya consiguió la medalla de oro en la categoría femenina con apenas 13 años.

La inclusión de estos deportes responde a la búsqueda del COI para alcanzar audiencias y deportistas más jóvenes.

Será en febrero de 2022 cuando el Comité Olímpico informe el programa Olímpico inicial para Los Ángeles 2028, aunque los tres deportes que están a punto de no participar, podrán ser incluidos en 2023.

IOC officially proposed LA28's initial sports program today 👀

We spy with our little eyes surf 🏄, skate 🛹 and sport climbing 🧗 @olympics #LA28

Read full story ➡️ https://t.co/ldXcligWDQ

— LA28 (@LA28) December 9, 2021