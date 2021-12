En los últimos años, los intentos de hackeos a las cuentas de WhatsApp han incrementado exponencialmente, pues los delincuentes virtuales intentan acceder a las cuentas de otras personas para robar datos personales y extorsionar.

Por ello, para dar más seguridad a tus cuentas de redes sociales, los expertos recomiendan usar la verificación en dos pasos, con la cual se tiene más seguridad al acceder.

La verificación en dos pasos es uno de los métodos más usados y más efectivos para proteger una cuenta social. En WhatsApp este método consta en ingresar una clave al usar la aplicación.

Aquí te dejamos el proceso que debes seguir para activar la verificación en dos pasos para WhatsApp:

Siguiendo estos pasos puedes activar la verificación de dos pasos en celulares con sistema operativo Android:

Estos son los pasos a seguir para activar la verificación de dos pasos en iPhone:

Para ayudarte a recordar el PIN, WhatsApp te pedirá que lo ingreses con regularidad. Si desactivas esto, también se deshabilitará la función de verificación en dos pasos.

Ingresar un correo electrónico permitirá que WhatsApp te envíe un enlace para restablecer tu PIN en caso que lo olvides.

This is your reminder to teach your friends about two-step verification. It’s important to protect the ones you love. Follow the video for a quick refresher! pic.twitter.com/5VXzVEfWB8

— WhatsApp (@WhatsApp) December 16, 2021