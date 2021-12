Cualquier reportero y reportera debe aprender a escuchar con atención.

Una excelente colega dice que quienes hacemos periodismo somos de esas personas chismosas, pero profesionales.

En no pocas ocasiones he escuchado atentamente conversaciones entre personas que trabajan en agencias de relaciones públicas o me han hecho comentarios directamente para quejarse de mis colegas (quizá me incluyeron).

Dicen que somos personas soberbias, engreídas y que nunca hacemos caso a sus buenas notas ni les damos espacios para entrevistas.

Este lunes por la noche tuve el honor de participar en una mesa de diálogo (que no de debate), donde compartí con personas expertas en relaciones públicas y periodismo, cada quien desde su ámbito de competencia. Fue una charla muy interesante que duró poco más de una hora.

Las conclusiones de esta conversación convocada por la agencia Stalkeo Empresarial fueron muy interesantes que resumiré en pocos puntos.

Hay en general, una mala relación entre periodistas y las agencia de relaciones públicas. Esto puede deberse a que estas empresas que representan a otras empresas, parece que no están entendiendo la nueva realidad de los medios y el periodismo en el mundo y quieren seguir haciendo lo mismo que han hecho desde hace años.

Claro que no generalizo, pero muchas agencias aún creen que enviando un boletín de prensa será bien recibido por las redacciones. Deben concentrarse en lo que cada medio está buscando y entender también las necesidades de información de las audiencias; audiencias que se han fragmentado cada vez más.

Recurrir a las entrevistas con “líderes de opinión” de los grandes medios ya no es suficiente, precisamente por esta fragmentación de audiencias que ya no es cautiva sólo de un tipo de medio.

Dicho sea de paso, también la crisis de los grandes medios impacta cada vez más en la cantidad y calidad de sus públicos, que están volteando a ver otros medios.

Y este es otro tema importante. Las agencias de relaciones públicas no están mirando hacia los medios emergentes que sí, son pequeños, pero tienen audiencias cautivas y le apuestan a hacer periodismo hiper local e inmersivo.

Las agencias de relaciones públicas deberían de actualizarse y reunirse con las y los periodistas para encontrar nuevas formas de dialogar y de que el periodismo siga siendo un interlocutor entre las marcas y los públicos.

Estas agencias de RRPP deben de explorar también nuevas narrativas y aprender a generar mejores contenidos para sus clientes, con un criterio periodístico. Contar historias de interés y no sólo querer exaltar las bondades de las marcas que representan.