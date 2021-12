OPINIÓN: Verstappen, primer neerlandés campeón del mundo en F1

Una vez que ha terminado la temporada 2021, algo que a todas luces queda claro es que necesitamos un curso para refrescar algunos aspectos básicos y no tan básicos de las diversas regulaciones de F1.

Desde el incidente en la curva 6 al inicio de la carrera, hasta las decisiones alrededor del auto de seguridad al final de la misma, quedó demostrado que la falta de consistencia es algo que sigue dañando la imagen de la Dirección de Carrera, comandada por Michael Masi.

Toto, tenemos que hablar. Alrededor de la vuelta 36, el auto de Antonio Giovinazzi se detuvo a un costado de la pista debido a un problema mecánico.

La respuesta inmediata de Control de Carrera fue desplegar un Auto de Seguridad Virtual (Virtual Safety Car, VSC) a fin de permitir que los oficiales de pista pudieran ingresar a retirar el auto del italiano.

Lo preocupante fue escuchar a Toto Wolff por radio, quien se dirigió a Michael Masi para pedir que no fuera desplegado un Auto de Seguridad, con tal de que no se viera afectada la ventaja de Lewis Hamilton.

Algo que al parecer olvidó Toto –o de plano, no le importó– es que los dispositivos para neutralizar la carrera se despliegan pensando en la seguridad tanto de los pilotos, como de las personas que intervienen para recuperar fragmentos o autos en pista, con especial énfasis después del accidente de Jules Bianchi en 2014.

Checo, leyenda. Después del GP de Brasil quedó claro que Pérez y Bottas jugarían roles fundamentales en el campeonato de pilotos.

Mientras que Valtteri tiene las maletas hechas para correr con Alfa Romeo a partir de 2022, Checo tenía el incentivo de maximizar sus resultados y ayudar a Verstappen a conseguir su primer título. En Abu Dhabi, quedó claro que Red Bull eligió a la perfección al compañero de Max para este 2021.

En la sesión de calificación, Checo fue una pieza fundamental en la vuelta de pole provisional de Verstappen, quien se colocó prácticamente medio segundo por delante de Hamilton. Ya en la carrera, el mexicano volvió a demostrarle a Hamilton que, cuando se trata de habilidades frente al volante, no tiene nada que envidiarle al multicampeón.

De pena ajena que Hamilton y Mercedes se hayan quejado de una conducción riesgosa por parte del mexicano, cuando lo único que estuvo en riesgo fue el orgullo del británico.

Consistencia en las decisiones, más necesaria que nunca. El incidente entre Verstappen y Hamilton en la curva 6 del circuito no fue el primero de ese estilo en recientes carreras. Sin embargo, sí recibió un tratamiento diferente al que vimos en Brasil y Arabia Saudita, lo que influyó directamente en el desarrollo de la carrera.

Con un margen tan estrecho entre los líderes del campeonato, esta temporada ha resultado más evidente la necesidad de que los comisarios exhiban criterios consistentes al decidir sobre acciones similares.

Y qué decir de las decisiones sobre el auto de seguridad al final de la carrera. Queda claro que no habría sido espectacular finalizar el último Gran Premio de la temporada bajo el auto de seguridad, aunque tampoco había forma de no desplegarlo luego del incidente de Latifi. Lo que no se puede entender son las decisiones alrededor de los autos rezagados.

Con la decisión tomada por Control de Carrera, se abrió la puerta para que Mercedes apelara los resultados del GP y, con ello, del campeonato de pilotos.

Todo parece indicar que se decidió beneficiar el resultado a pesar de pasar por alto uno de los artículos de las regulaciones deportivas de F1, ya que el auto de seguridad debió retirarse de la pista en la vuelta siguiente a que los autos rezagados hubieran recuperado la vuelta.

De haber sido el caso, el GP habría terminado bajo el auto de seguridad y ahora estaríamos hablando del octavo campeonato de Hamilton, pero el “hubiera” no existe… ¿o sí?