OPINIÓN: La NFL vive su mayor brote de COVID-19

Un nuevo brote de COVID-19 se asoma en la NFL. Con al menos 52 casos positivos reportados entre el 13 y 15 de diciembre, la liga ha alcanzado un número inusual de contagios que prende las alertas, rumbo al cierre de la temporada regular.

El lunes, el reportero Adam Schefter informó que las pruebas para detectar la COVID-19 arrojaron 36 positivos, el resto se fue sumando entre martes y miércoles. Esta es la mayor cantidad de adiciones a la lista de contagios desde su creación en 2020, según NFL Network.

Para poner en perspectiva el panorama ante el nuevo brote, podemos revisar las dos semanas previas. Del 14 al 27 de noviembre, la NFL registró solo 72 contagios, mientras que, en un solo fin de semana se reportan hasta 52.

Desde el lunes, 26 equipos han puesto a jugadores en la lista de reserva por COVID-19; Washington, Browns y Rams los que presentan el mayor número de casos.

Washington es el equipo con más jugadores inactivos por coronavirus, con 15, entre ellos: Kyle Allen (QB), Sammis Reyes (TE) Cam Sims (WR) y Darrick Forrest (S). Según ESPN, al menos uno de los casos positivos está relacionado con la variante Omicron.

Los Browns han colocado a 13 jugadores –incluido su quarterback Baker Mayfield– en la lista, previo al partido de la semana 15 frente a Raiders. El equipo también anunció que el head coach Kevin Stefanski dio positivo.

Stefanski tiene la dosis de refuerzo y existe la posibilidad de que regrese al partido del sábado contra Las Vegas si logra registrar dos pruebas negativas antes de esa fecha.

Mientras que los Rams, después de vencer en el Monday Night a Cardinals, han cerrado sus instalaciones por diez casos positivos, entre ellos Odell Beckham Jr y Jalen Ramsey.

Este panorama ha llevado a la NFL y a la Asociación de Jugadores (NFLPA) a considerar vacunas de refuerzo para los jugadores y staff.

De hecho, el martes Mike Garafolo, de NFL Network, reportó que la liga envió un comunicado a los equipos para exigirles que todo el personal de Nivel 1 y 2 que haya sido vacunado previamente y sea elegible, según los lineamientos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, debe recibir una vacuna de refuerzo antes del 27 de diciembre.

From @gmfb: As we saw a single-day record 36 players placed on the reserve/COVID-19 list, the NFL is requiring booster shots for Tier 1 and Tier 2 staff. We’ll see what changes might come for the players. pic.twitter.com/YA8Z47dcfz

— Mike Garafolo (@MikeGarafolo) December 14, 2021