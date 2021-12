A partir de 2022 podrá ser posible que las parejas sentimentales cobren pensión por viudez si estaban en concubinato, y aunque no existiera matrimonio, como lo señala la Ley del Seguro Social.

De acuerdo a la Cámara de Diputados, se está elaborando una iniciativa que responde a un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), puesto que declaró inconstitucional el artículo 132 de dicha ley.

En ese sentido, esa ley vigente señala que se prohíbe acceder a la pensión cuando:

Cuando la muerte del asegurado acaeciera antes de cumplir seis meses de matrimonio Cuando hubiese contraído matrimonio con el asegurado después de haber cumplido éste los 55 años de edad, a menos que a la fecha de la muerte haya transcurrido un año desde la celebración del enlace. Cuando al contraer matrimonio el asegurado recibía una pensión de invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada, a menos de que a la fecha de la muerte haya transcurrido un año desde la celebración del matrimonio.

Con este proyecto se anulará dicho artículo, pues las y los legisladores, así como en SCJN, consideran que el propósito de la pensión por viudez es la subsistencia de la concubina o cónyuge supérstite, beneficiaria del trabajador, después de ocurrida la muerte, por ello se declaró la inconstitucionalidad que sea obligatorio que deba existir matrimonio o la cuestión de la edad.

Además, señalan que, el hecho que exista limitaciones edad o tiempo mínimo de matrimonio antes de la muerte es grave, pues en cualquier momento puede que la pareja sentimental fallezca.

“ El artículo es discriminatorio, porque no existe razón alguna que justifique excluir de este derecho a quienes contraigan matrimonio con una persona que rebase los 55 años. Las y los trabajadores no deciden cuándo morir, por lo que no puede condicionarse el otorgamiento de la pensión a no morir antes de cumplir un plazo”, específica el documento.

En tanto, el proyecto, que fue turnado a la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, es entonces solo a favor para quienes su cónyuge cuente con Seguro Social y realice sus aportaciones.

La reforma para derogar el artículo 132 de la Ley del Seguro Social tiene el consenso de todas las bancadas y será en 2022 cuando se apruebe en comisiones, posteriormente avanzará al pleno de San Lázaro y tendrán plazo de 90 días naturales a partir del 15 de noviembre para corregir cualquier detalle.

Por ello, prevén que a finales de 2022 se completen todas las modificaciones y la reforma de ley quede lista para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y luego entre en vigor.

