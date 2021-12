En las últimas semanas, las tarifas de plataformas de transporte privada como Uber y DiDi en Puebla y México se han incrementado hasta en 200 por ciento, provocando disgusto entre sus usuarios.

A través de un comunicado, Uber explicó el motivo por el cual las tarifas dinámicas han sido la constante durante las últimas semanas:

“Durante la época de fin de año incrementa la demanda de viajes que se realizan a través de la aplicación de Uber, lo que representa una mayor oportunidad para que los socios de la app incrementen sus ganancias. Este año en particular, hemos observado una alza aproximada de 30 por ciento en solicitudes de viaje en lo que va de diciembre en comparación al año pasado".

La tarifa dinámica se activa cuando hay mayor demanda de viajes que de coches disponibles. Esto provoca que el precio de un viaje para los pasajeros puede incrementar hasta en tres veces su precio normal.

Asimismo, manda una alerta a los socios conductores de la aplicación que no se encuentran manejando en ese momento para que haya más coches disponibles y la tarifa dinámica pueda reducirse lo antes posible. Sin embargo, no siempre sucede.

En cambio, DiDi no ha emitido algún comunicado o comentario en redes sociales respecto al alza de tarifas.

Vaya, vaya...un viaje de 10 minutos en 100 pesos! Estás desatado @Uber_MEX ! Ya no eres ni la mitad de lo que eras. Los conductores ya no preguntan qué se desea escuchar, a veces a duras penas saludan... pic.twitter.com/JbiMDjd3QU

Este martes 21 de diciembre Miguel Barbosa, Gobernador de Puebla mencionó en conferencia de prensa que el Gobierno Estatal buscará la manera de regular los precios de estas aplicaciones.

"Debemos de hacer algo. Es un servicio privado de transporte y encontraron la manera de evadir regulaciones. He hablado con la Secretaria de Transporte para que me haga una iniciativa que nos permita regular las tarifas de este tipo de transporte privado y que no abusen".