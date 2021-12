José Alejandro Lora Serna, mejor conocido como Alex Lora, es un cantautor y músico que nació en Puebla, Puebla, el 2 de diciembre de 1952, y logró convertirse en un icono del rock and roll en México e incluso ha sido reconocido en Latinoamérica.

Según contó Alex Lora, en entrevista con Gustavo Adolfo Infante, cuando tenía 12 años de edad, partió de Puebla para irse a vivir a la Ciudad de México, luego que sus padres se divorciaron. Constantemente visitaba a su padre en la Angelópolis y de ahí se inspiró para crear uno de sus temas más conocidos, junto a la banda El Tri: A.D.O.

Su camino en el mundo de la música comenzó a temprana edad al formar distintas bandas, hasta llegar a Three Souls in my Mind, en 1968. Con esta, su primer gran logro fue presentarse en el Festival de Rock y Ruedas de Avándaro, durante 1968. Aunque, con esta banda solo tocaba temas en inglés.

Se introdujo más en el rock en español de la mano de El Tri, banda mexicana que se convirtió en la primera en conseguir un Disco de Oro en territorio mexicano, además en tocar y grabar un álbum en una cárcel, en hacer giras por Estados Unidos, ser nominados a los Grammy, entre otros, de acuerdo a la Sociedad de Autores y Compositores de México.

Alex Lora ha llevado el talento poblano fuera de México, pues con su banda ha participado en eventos como Vivo X el Rock 9 en Perú; Cosquín Rock y Quilmes Rock en Argentina; El Gran Prix y Long Beach en Estados Unidos, así como el Primer Encuentro de Rock Iberoamericano en el Palacio de los Deportes de Madrid, España, por mencionar algunos.

El Día de Alex Lora, Embajador de los Poblanos en el Exterior

Su talento lo llevó a incluso a tener varios Día de Alex Lora, en distintas regiones, por ejemplo, en Las Vegas se decretó el 23 de octubre como este. Miami también se sumó con el 10 de noviembre, e incluso le entregaron las llaves de la ciudad.

En Los Ángeles se declaró el 5 de Mayo como du día, además que fue nombrado como Embajador de los Poblanos en el Exterior.

En Puebla también ha sido reconocido, puesto que fue nombrado como Poblano Distinguido por parte del Ayuntamiento de Puebla en 2001, incluso cuenta con una estatua suya en el Barrio de Analco, que fue develada por sus 50 años de trayectoria en 2018.

“ Y quedó grabado en la historia de nuestra hermosa ciudad, la bella ciudad de Puebla, la Tierra de Dios, la ciudad de Puebla, qué bonito es Puebla”, coreó en esa ocasión.

De hecho, no solo en Puebla se encuentra su estatua, también están en: la Concha Acústica del Parque Agua Azul de Guadalajara, en la Plaza México de Los Ángeles, y en el Paseo de los Compositores y el Museo de Cera de la Ciudad de México.

Alex Lora como solista

Además de su exitosa carrera grupal, Alex también ha creado su propio contenido como solista

El nombre del álbum que tiene como solista es "Lora, su lira y sus rolas", el cual lanzó en 1999. Además cuenta con otro par de sencillos.

En 2020, Álex lanzó una canción titulada "Hoy Puebla está de pie", la cual sirvió para llevar a cabo una campaña para recaudar fondos en conjunto con la Cruz Roja de Puebla.

Entre muchas otras distinciones cuenta con discos de oro, platino y diamante, un billete de lotería y un boleto del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STCM), la presea Lunas del Auditorio por Mejor Show de Rock en México, las medallas Pedro Infante de la Asociación Internacional de Mariachis, al Mérito Artístico otorgada por la Asamblea Legislativa del DF y de Florida de El Inca de Perú, una Estrella en el Paseo de las Luminarias de Las Vegas, así como un Grammy Latino a la Excelencia Musical.

