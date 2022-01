En las últimas semanas, el intento de hackeo a través de WhatsApp se ha incrementado exponencialmente en México, es por ello que se deben tomar medidas de prevención

Uno de los principales usos que le están dando a las cuentas hackeadas es pedir dinero prestado a los contactos de la víctima.

La manera más sencilla en la cual sabrás que te están intentando hackear es si te comienzan a llegar mensajes de texto o llamadas para activar tu cuenta de WhatsApp. En estos mensajes o llamadas llegará un código de activación (que tu no solicitaste), borra el mensaje y no le digas ese código a nadie.

Sin ese código, quienes estén detrás del ciberataque no podrán acceder a tu cuenta.

A menos que se trate de tu ex tóxico, los ciberataques suelen centrarse en el robo de datos personales, robo de identidad o fraudes.

De acuerdo con Dmitry Bestuzhev, director del equipo global de Investigación y Análisis en Latinoamérica de Kaspersky, otro de los métodos que se han detectado, es a través del uso de códigos QR.

Para usar la versión de escritorio de WhatsApp se debe escanear un código, sin embargo, los delincuentes digitales han encontrado formas para clonar la sesión en WhatsApp Web y así poder acceder a tus conversaciones.

Según Bestuzhev, los usuarios reciben a través de un correo electrónico un código QR el cual promete mejorar la seguridad de la aplicación, aunque no es así, únicamente se le estaría dando acceso a mandar y recibir mensajes desde tu cuenta.

Por ello, recomienda que al leer cualquier código QR, se recomienda hacerlo a través de escáneres de QR seguros, que te permitan identificar si es una página sospechosa antes de abrirla.

De acuerdo con WhatsApp, existen cuatro recomendaciones que debemos seguir para mantener nuestras cuentas seguras:

Además, si utilizas WhatsApp Web te recomendamos cerrar sesión en la computadora cada vez que dejes de utilizar dicha herramienta para evitar que otras personas usen tu cuenta.

This is your reminder to teach your friends about two-step verification. It’s important to protect the ones you love. Follow the video for a quick refresher! pic.twitter.com/5VXzVEfWB8

— WhatsApp (@WhatsApp) December 16, 2021