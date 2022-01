OPINIÓN: Sistema penal, el poder impenetrable

La eventual salida de Eukid Castañon y el niño muerto encontrado en la basura, es solo un pequeño atisbo a la vida real que se vive al interior de los penales poblanos.

Es otro mundo.

Son otros los poderes.

Impenetrables. Poderes fácticos que se rigen por las reglas internas que la fuerza y la violencia otorgan. Aderezados con una buena dosis de corrupción.

El mundo externo no fija ni impone reglas. La autoridad, el estado, ahí adentro son otros que no provienen del exterior.

La salida de Eukid no fue tal, dicen. No hay pruebas objetivas y claras. Se ha dicho por parte de Miguel Barbosa Huerta que en el sistema penitenciario poblano no hay privilegios, dice, y que Castañon sigue preso.

Las filtraciones mediáticas no dicen que esté libre. Se refiere que, con permiso, salió a convivir con su familia, por las fiestas decembrinas. No hubo pruebas, solo filtraciones.

Pero en el caso del niño muerto ahí estaba el cadáver, en el basurero.

¿Cómo entró?

Nadie sabe.

Caso grave que evidencia el poder y control que se posiciona adentro del penal.

Que nada tiene que ver con el poder de fuera. El legal. El constitucional. Que ni por asomo controla, rige, regula o somete.

Se ha demostrado que incluso las autoridades del penal, las impuestas por el gobierno, se incorporan o se someten a las reglas de adentro, impuestas por los grupos que viven dentro.

La muestra el grupo de Chiapas que trajo Barbosa Huerta y que fue despedido por los resultados provocados.

Ahora, con el niño muerto, la CNDH advierte que dará seguimiento al caso. Y exige que se haga una investigación “seria, comprometida, diligente y eficaz que permita el esclarecimiento de los hechos y determine las responsabilidades correspondientes”.

Las “irregularidades” son muchas, refiere la CNDH y señala el autogobierno del interior, la falta de personal de custodia y seguridad y la incapacidad del sistema penal.

El sistema penal de Puebla, todo, está descompuesto.

El gobierno de Puebla tiene la palabra.

Es cuanto.