OPINIÓN: Información u opinión o de cuando perderemos tiempo aclarando eso

En 2014, un juzgado federal echó para atrás una parte de las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones, que fueron aprobadas por el Congreso de la Unión (entonces sin mayoría de ninguna fuerza política). Apenas hace unos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo a bien revocar esa decisión y decir que debe aplicarse el precepto legal tal como fue aprobado hace casi siete años por el legislativo.

¿De qué se trata y cómo le afecta a usted que me lee en este espacio?

Se trata de obligar a quienes hacemos periodismo en medios electrónicos como la radio y la televisión a que le aclaremos a las audiencias en qué momento estamos dando información y en qué momento estamos opinando.

Por supuesto que, como periodista, son un firme creyente de los derechos de las audiencias y que merecen conocer la diferencia entre lo que es información de lo que es opinión y claro, de lo que es publicidad, porque durante muchos años las malas prácticas periodísticas vendían como información lo que a todas luces era opinión y propaganda.

Muchos medios, sobre todo televisivos, siguen vendiendo los logros de personas públicas como si fueran noticia y por supuesto que no aclaran que se trata de publicidad pagada.

Sin embargo, obligar a cada periodista a que aclare a priori cuándo está informando y cuándo está opinando generará varios problemas.

En principio. ¿Cómo se va a reglamentar eso y qué autoridad será la responsable de su vigilancia?, ¿habrá una ley reglamentaria a esta reforma jurídica que explique formatos, modelos y pasos a seguir para hacer esa distinción?

Si bien es cierto que la audiencia merece saber la diferencia, también es claro que las personas no son tontas como para no darse cuenta cuando las y los periodistas estamos opinando. Aquí he dicho que uno de los valores diferenciadores del buen periodismo es anteponer información confirmada y documentada como requisito antes de opinar.

¿Y qué vamos a hacer quienes tenemos espacios en radio y TV? ¿Tendremos que poner una “cortinilla” o “puente musical” o “cuña” que diga: “lo que sigue es información o lo que sigue es opinión”? ¿Cuánto tiempo vamos a perder en eso?

Y aunque esta obligatoriedad no aplica a medios impresos ni digitales, déjeme aclararle que esto que acaba de leer es mera opinión basada en información.

PD.En México 99 de cada 100 asesinatos de periodistas siguen impunes y tan sólo en enero van tres nuevos casos. Hay impunidad porque a las autoridades de todos los niveles no les interesa prevenir, evitar ni investigar. Hoy recuerdo esta frase: “Sin periodistas no hay periodismo y sin periodismo no hay democracia”.