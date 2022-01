Miguel Barbosa Huerta, Gobernador del Estado de Puebla, dio positivo por COVID-19, así lo informó este lunes durante su conferencia de prensa matutina.

De acuerdo con el mandatario estatal, no presenta síntomas graves de la enfermedad:

"Me hicieron una prueba PCR y salí positivo a coronavirus. Estoy en mi casa, trabajando, no tengo ningún síntoma por el cual esté alterada mi condición de salud, me siento muy bien. Estoy oxigenando bien, temperatura bien y estoy tomando los medicamentos propios para las secuelas, muy muy leves de este padecimiento. Debemos cuidarnos más y no bajar la guardia".