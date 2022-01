Leslie Alcántara fue liberada el 24 de enero por la tarde, luego de ser señalada por narcomenudeo y que sus familiares desmintieran los hechos y calificaran de ilegal dicha detención por las inconsistencias.

De acuerdo a medios locales, la familia les ha revelado que quedó libre “por falta de pruebas”, junto a las otras seis personas que también fueron señaladas por el mismo delito, pese a que se demostró que la joven se dedica a vender productos de catálogo, calcetas, y otros artículos mediante Facebook.

En ese sentido, los padres de la joven exponen que Leslie fue liberada aproximadamente a las 4:00 p.m., seguida de sus amigas y familiares de ellas que también habían sido detenidos tras acudir a buscarlas.

Además, en un grupo que se creó en Facebook para visibilizar el caso, usuarios compartieron que el primo de la joven también les había informado que ya iba a ser liberada y agradeció el apoyo de quienes pidieron justicia.

Mientras que este 25 de enero, Jaime Alcántara, padre de Leslie, informó que no se le solicitó dinero para su liberación, por lo que desmiente publicaciones en redes sociales donde circula una imagen con una cuenta solicitando apoyo económico para el caso.

Asimismo, las personas que apoyan el caso, algunas que se dedican también a las ventas por internet, piden que se castigue a los culpables de la detención ilegal, sobre todo porque sostienen que las acusaciones fueron falsas.

“ Se debería exigir que se esclarezca todo lo que sucedió y que los policías se hagan responsables de sus actos. No es justo todo lo que pasaron tanto los detenidos como su familia. No me imagino todo el sufrimiento y preocupación que vivieron como para que solo digan que se equivocaron o que no digan nada y se quede así como si nada”, expresó una usuaria.

Leslie Alcántara fue detenida la tarde del sábado 22 de enero, cuando se encontraba realizando entregas de productos que comercializaba en redes sociales, en Paseo Bravo, situado en la capital de Puebla. Sin embargo, su detención se ha señalado como ilegal y se han denunciado irregularidades en esta.

Su madre, quien la acompañó a realizar las entregas, señala que los elementos de la Policía Estatal de Puebla (sin uniforme, pero que iban en la patrulla 1092) la señalaron por dicho delito, la aventaron al piso para esposarla y se la llevaron, pese a que ella mostró que solo llevaba cremas y labiales para vender.

En ese sentido, explica que cuando Leslie comenzó a entregar sus productos en Paseo Bravo, una mujer le reclamó por el lugar y la amenazó diciendo que su esposo es policía. Pese a que dicho sitio es un punto común para que personas que venden productos en internet realicen las entregas a sus clientes.

