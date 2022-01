Perros pudieron haber atacado a patos “callejeros” de la 14 sur

En la fauna urbana de Puebla, la pareja de patos pudo haber sido atacada por algún perro; no obstante, al no haber rastro de los huevos, podría tratarse de otro animal, como una víbora.

La pareja de patos que habitaba bajo los puentes de la 14 Sur y bulevar Valsequillo pudo haber sido atacada por otro animal, consideraron biólogos consultados por Poblanerías.com

Hace unos días, este medio publicó lo inusual que es encontrar una pareja de patos “callejeros” que habitan en zonas urbanas de la ciudad, debido a que están conviviendo entre matorrales y basura; estando a solo unos metros de la Laguna de San Baltazar, que es hogar para cientos de aves acuáticas.

Estos patos, que se identificó eran de especie doméstica, estaban empollando alrededor de diez huevos; sin embargo, tras una inspección, se pudo ver que uno de ellos estaba muerto, con signos de haber sido atacado y los huevos que estaban bajo una planta ya no estaban.

El biólogo Andrés Estay opinó que, posiblemente, el pato fue atacado por algún perro; no obstante, al no haber rastro de los huevos, podría tratarse de otro animal, como una víbora, aunque es poco probable, pues en la zona de la Laguna de San Baltazar no es común verlas, explicó.

El pato atacado presenta heridas y desgarre en la piel y su cuerpo quedó a un lado de la planta donde estaban los huevos.

Mientras tanto, el segundo pato no tiene lesiones, sigue nadando y con un comportamiento tranquilo; a escasos metros, cerca del agua, se encuentra el único huevo que quedó, tampoco tiene signos de ataque.

