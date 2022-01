Respecto al análisis del retiro de la ciclovía elevada del Boulevard Hermanos Serdán, los poblanos prefieren que esta se mantenga y se le dé mantenimiento, para que pueda seguir siendo utilizada. Incluso, lo prefieren sobre quitarla y colocar otra a nivel de piso.

De acuerdo al estudio ¿Qué opinan los poblanos sobre el posible retiro de la ciclovía elevada de Boulevard Hermanos Serdán?, realizado por a Facultad de Mercadotecnia de la UPAEP, el 54% de las personas, que entrevistaron en un sondeo, son quienes optan por la opción que siga y se mejore.

Al respecto, el maestro Mauro García Domínguez, director de dicha facultad explica que al plantear realiza el estudio, justamente la hipótesis que tenían era que la mayoría de personas iban a decir que sí se quitara y se pusiera otra a ras de suelo, pero no fue así.

A los encuestados se les planteó:

“ Recientemente, las autoridades de Puebla discuten la propuesta de retirar la ciclovía eleva del Boulevard Hermanos Serdán. ¿Cuál es tu postura ante esta propuesta de retirar esta ciclovía? ”

Y los resultados, fueron:

54% pide que no se retire, que mejor se le dé mantenimiento

15% que sí se retire, que se ponga otra a nivel de piso

14% pide que simplemente no se retire y mejor se quede tal cual

8% quiere que sí sea retirada

7% desconoce el tema

1% otras respuestas

Asimismo, de quienes respondieron lo mismo que la mayoría, son personas que sí la usan y otros que no. En ese sentido, los que no son usuarios, porque viven lejos, dicen que no están de acuerdo con que se quite, porque les sirve a personas que pasan por esa zona, según explica el maestro Mauro García Domínguez.

Aunado a lo anterior, externa que la problemática que encontraron, entre quienes piden que permanezca, es que coinciden en que la ciclovía está en el abandono y no se le ha dado el mantenimiento necesario, pues 79% de los encuestados así lo dijo.

Otras opiniones, fueron que:

La iluminación es ineficiente

Es una ciclovía insegura

Los accesos no son adecuados

Daña la imagen urbana

Las personas encuestadas que sí usan la ciclovía, mencionaron que en su mayoría lo hacen para caminar o correr, le siguen quienes van en bicicleta de forma recreativa, y luego los que se transportan en esta misma para ir al trabajo.

“ Hay que escuchar la voz de los ciudadanos es muy importante, porque ellos son los que la usan se trasladan para trabajar, para mantener a la familia. Forman parte esencial de nuestra comunidad. Hay que tomar en cuenta la opción de quienes lo usan y no solo de quienes la observan”, externó Alejandra Pérez de los Santos, estudiante de mercadotecnia que participó en la elaboración del estudio.

El estudio se hizo en habitantes poblanos de 15 años o más, con una muestra de 921 encuestas y 73 entrevistas a profundidad, en 150 colonias de Puebla, asimismo participaron trabajadores, empresarios, amas de casa, estudiantes, jubilados, y personas sin ocupación, según explica Karla Julián, estudiante de mercadotecnia que participó en la elaboración del estudio.

