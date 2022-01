Tonga: Así se encuentra el país tras erupción de volcán

Tonga, un país de Oceanía constituido con una monarquía parlamentaria, presentó afectaciones por parte de la erupción del volcán submarino Hunga Tonga Hunga Ha'apai, situado en una isla que este mismo creó, debido a la explosión y al tsunami que provocó el 15 de enero de 2022.

De acuerdo a Carlos Valdés, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM, la explosión del volcán submarino alcanzó de 20 a 30 kilómetros de altura, y su circunferencia llegó a aproximadamente 350 kilómetros en media hora; de hecho, el investigador ejemplifica que, si dicha erupción ocurriera en el volcán Popocatépetl, afectaría hasta el estado de Campeche o Culiacán.

En 2015 se registró la segunda erupción del volcán en cinco años, lo que provocó una formación de tierra emergida, entre dos islas que también formó este previamente, por acumulación de roca magmática fragmentada y así surgió una nueva isla: Hunga Tonga.

Esta última, al estar albergando el volcán, con la erupción desapareció. Aunado a ello, Nukualofa, capital de Tonga, fue la más afectada, pues se ubica a 65 kilómetros del volcán.

Entre los daños principales, están:

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), informó que muchas personas siguen desaparecidas, mientras que alrededor de 90 personas se dirigieron a un lugar seguro en los centros de evacuación de la isla de Estados Unidos, y otras huyeron a casas de amigos y familiares.

El gobierno de este país ha informado que los trabajos de asistencia se ven perjudicados por la ceniza volcánica, puesto que sigue flotando en el ambiente y cubrió por completo distintas zonas, como la pista del aeropuerto internacional y por ello no puede usarse.

Otras partes del mundo también presentaron estragos por el volcán, como Fiyi, Samoa, Nueva Zelanda. De hecho, en Perú fallecieron dos personas a causa de ello. Incluso, el tsunami llegó a sitios asiáticos.

Las estimaciones de las autoridades son que están afectadas 80 mil personas, de 105 mil que viven en dicho país. Los habitantes necesitan alimentos, medicinas y agua potable, pues los depósitos se contaminaron con las cenizas tras la erupción.

De hecho, barcos de la Marina de Nueva Zelanda zarparon con ayuda humanitaria, así como Australia prepara un navío con 250 litros de agua potable y una planta de desalinización capaz de producir 70 mil litros de este líquido.

NEWS📢 The NZ Government has released an update on New Zealand’s support to #Tonga ➡️https://t.co/01JrI41gNx#Force4NZ #NZAirForce pic.twitter.com/TeYAvdRJMR

— NZ Defence Force (@NZDefenceForce) January 18, 2022