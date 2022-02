El domingo 27 de marzo se llevará a cabo la premiación de los Óscar 2022, en punto de las 6:00 p.m. (tiempo del Centro de México), en el Dobly Theatre situado en Los Ángeles, California, por lo que hay quienes buscan ver las películas nominadas antes del evento.

Durante la edición número 94 se premiarán 23 categorías, en una ceremonia que contará con distintos anfitriones: Regina Hall, Amy Schumer y Wanda Sykes, lo que no ocurría desde la edición de 2011.

Una de las películas que ha generado más expectativas es El poder del perro, pues cuenta con doce nominaciones, entre las que están: Mejor Película, Mejor Dirección (Jane Campion), Mejor Actor (Benedict Cumberbatch), Mejor Actriz Secundaria (Kristen Dunst) o Mejor Actor Secundario (Jesse Plemons y Kodi Smit-McPhee).

En ese sentido, aquí están las plataformas de streaming donde se pueden ver las películas nominadas al Óscar 2022:

El 8 de febrero de 2022 se dio a conocer la lista de nominados a los premios, donde también hay mexicanos, como:

¡2 mexicanos nominados a los #Oscar2022! 🔥

🎞'Nightmare Alley', dirigida por Guillermo del Toro, va por Mejor película, Mejor fotografía y Mejor diseño de producción.

🎞'Raya and the Last Dragon' de Carlos López va por Mejor Película de Animación.

¡Felicidades a ambos! 🙌🏽 pic.twitter.com/SVHZ3A8OsH

— IMCINE (@imcine) February 8, 2022