La temporada 2022 de la Fórmula 1 está a la vuelta de la esquina, y con el cambio de reglamento, los coches cambiarán mucho con relación al año pasado, por lo que

Con la pandemia todavía generando efectos negativos en el mundo, las presentaciones de los coches se realizarán en eventos privados transmitidos por internet, dejando las grandes presentaciones con público para el próximo año.

A continuación repasamos las fechas de lanzamiento de cada equipo de la Fórmula 1:

A través de una presentación en línea, Red Bull Racing develará el nuevo RB18 el próximo miércoles 9 de febrero a las 10 de la mañana en un evento que estarán presentes Max Verstappen y Sergio Pérez.

Con este nuevo coche, el equipo austriaco buscará destronar a Mercedes tras una temporada 2021 donde Max Verstappen consiguió su primer título mundial.

El actual campeón de constructores será uno de los últimos equipos en develar su coche para la próxima temporada, pues será hasta el 18 de febrero que en el circuito de Silverstone presenten su nuevo coche en horario por confirmar.

Los 'Tifosi' podrán conocer el nuevo diseño de Ferrari el 17 de febrero. El evento se realizará en Maranello y se llevará a cabo a las 7 de la mañana.

Este nuevo monoplaza se llamará F1-75 por el 75 aniversario de la primera vez que Enzo Ferrari encendió el motor del 125 S.

La presentación de McLaren se realizará en su fábrica de Woking en Inglaterra al igual que el año pasado. Esta ocasión se realizará el viernes 11 de febrero en un horario por confirmar.

Además, en el evento de presentación también se develarán los coches de la IndyCar, de Extreme E, y la livery para eSports.

El equipo francés presentará su nuevo monoplaza dos días antes de las sesiones de pretemporada en Barcelona. Alpine confirmó que este coche se llamará A522 y se podrá observar su diseño el 21 de febrero.

A través de su canal de YouTube, Alpha Tauri presentará el AT03 el próximo 14 de febrero en un evento que se realizará en su fábrica de Faenza en Italia.

El AMR22 se presentará el próximo 10 de febrero en un evento privado en la fabrica de Aston Martin ubicada en Gaydon, Inglaterra. Para este año se espera la vuelta del verde lima al coche británico tras la salida de BWT como patrocinador del equipo.

La presentación será transmitida a través de redes sociales y es de las que más se espera, pues el año pasado aparecieron figuras como Daniel Craig y Tom Brady.

Hasta el 3 de febrero, Williams es el único equipo que no ha dado una fecha para el lanzamiento de su nuevo monoplaza.

A pesar que los primeras sesiones de prueba serán el 23 de febrero en Barcelona, Alfa Romeo presentará su monoplaza para la temporada 2022 hasta el 27 de febrero, aunque no han develado el nombre de su coche.

El equipo estadounidense será el equipo que mostrará primero su coche para la temporada 2022 de la Fórmula 1. Su presentación será a través de internet el próximo viernes 4 de febrero a las 5 de la mañana hora de México.

Haas ha nombrado a este monoplaza como el VF-22, con el cual buscarán volver a pelear con el resto de la parrilla durante la temporada 2022.

We don't want to keep you waiting 😉

You'll get your first look of our 2022 livery tomorrow!#HaasF1 #FWD2022 pic.twitter.com/KvQ41yMJkO

— Haas F1 Team (@HaasF1Team) February 3, 2022