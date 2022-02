OPINIÓN: Tomar partido no es hacer periodismo

Así de simple. Tomar partido de ninguna manera nos lleva a hacer periodismo profesional.

No se trata de no tener ideología o maneras de ver el mundo, somos personas comunes y corrientes, pero eso no significa que esa forma de pensar dicte mis coberturas.

En otros momentos también he comentado en este espacio que eso que dicen de que “hay que tener las dos versiones de la historia” es mentira. Las historias periodísticas no se constriñen a sólo dos puntos de vista, al contrario, puede haber decenas, cientos, miles… depende de cuántas personas pueden estar involucradas.

Lo que hace el periodismo profesional es tratar de recoger la mayor cantidad de opiniones y testimonios de un hecho noticioso y ponerlas en contexto con datos duros, información verificada y documentada y de esta manera tratar de explicar a la sociedad lo que está sucediendo.

Hace unos días una amable lectora me hizo llegar este mensaje vía Twitter: ¿Qué opina del caso UDLAP y la prensa poblana?

En atención a esta pregunta, que agradezco profundamente, le respondo un poco con estos antecedentes previos sobre lo que debemos hacer las y los periodistas. Lo hago como periodista, pero también como ex docente del Diplomado de Periodismo de esta casa de estudios.

Hay que recordar que hace meses que la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP) enfrenta una crisis institucional donde dos bandos se pelean la rectoría, propiedad y administración de una de las universidades privadas más importantes de Puebla y del país. En medio han quedado cientos y cientos de estudiantes que han visto truncados sus estudios en un contexto ya de por si grave por la pandemia.

En medio del conflicto hay decenas de docentes que no dan clase y por tanto no perciben dinero, lo mismo que las decenas de personas que laboran en la institución.

En una charla con Juan Carlos Sánchez Díaz, director general de Poblanerias.com, un día hicimos una revisión de cómo abordar el tema, desde el punto de vista estatutario de la propia institución en aras de explicar si en su momento Luis Ernesto Derbez era el rector legítimo o si Armando Ríos Piter podía asumirse como tal.

Lo que hemos visto es que la mayoría de los medios en Puebla han tomado partido por uno u otro bando, a favor de la Fundación UDLAP o a favor de la Fundación Mary Street Jenkins. Incluso hubo algunas notas donde la prensa le dio más importancia a las declaraciones del gobernador, cuando debería preocupar el intento de intromisión del Estado.

Pocos medios han intentado explicar a fondo el conflicto y han consultado especialistas en derecho tanto del ámbito penal, como fiscal, como civil que ayuden a comprender el fenómeno.

Ocasionalmente aparecen las notas sobre el paro académico y el impacto que ha tenido el conflicto en la formación profesional de estudiantes de licenciatura, de investigación y de posgrado. Muy pocas veces he visto que den voz a la comunidad estudiantil y a veces cuando hay protestas públicas de estudiantes, la cobertura mediática prefiere calificarles de revoltosos.

¿Qué opino de la prensa poblana sobre la situación de la UDLAP? Sin generalizar, me parece que ha faltado más profundidad para tratar de explicar con mayor detalle, y ha caído en la comodidad de la nota del día.

Y tenemos un espejo, que es el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).