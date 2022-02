Una serie de distintos talleres se impartirán en Puebla, con el propósito que quienes se capaciten puedan autoemplearse en distintas áreas.

Las capacitaciones van enfocadas a personas mayores de 16 años de edad en el municipio de Puebla, quienes podrán acceder a los siguientes:

Estilismo

Manualidades

Pasta flexible

Aplicación de uñas de acrílico y diseño de modas

Masajes terapéuticos

Pan artesanal

Cocina barroca

Artesanía urbana, tijeras y tela

Maquillaje e imagen personal

Los talleres de formación, se darán a través de los Centros de Capacitación y Desarrollo (CECADE), específicamente en:

CECADE Reforma

CECADE La Libertad

CECADE San Bartolo

CECADE de San Baltazar Tetela

CECADE de Santa María Guadalupe Tecola

CECADE de Santa María Xonacatepec

Estos talleres también se llevan a las Juntas Auxiliares de San Pedro Zacachimalpa, San Andrés Azumiatla, San Felipe Hueyotlipan, San Pablo Xochimehuacan y Santo Tomás Chautla.

Hasta este 21 de febrero, solo es posible comunicarse vía telefónica para estar en lista de espera, posteriormente se les informará sobre los horarios, requisitos y disponibilidad de cursos.

Por ello, hay que comunicarse al 222 2 46 36 82, en un horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas.

Ideas para emprender con poco dinero

1. Tutor

Si se posee alguna habilidad se pueden ofrecer asesorías, cursos o clases de estas. Por ejemplo:

Redacción

Inglés

Marketing

Matemáticas

Nutrición

Las oportunidades son infinitas e incluso se pueden dar a través de plataformas como Zoom, Google Meet, entre otras.

2. Comida

Sin importar el género, hay muchas personas que son buenas haciendo comida muy elaborada o muy simple, incluyendo postres y bebidas. La idea es determinar qué se desea vender y posteriormente comenzar con pocas cantidades para probar el territorio.

Incluso se puede explorar los requisitos de apps como UberEats, Rappi o DiDi Food, para simplemente dejarles a ellos las entregas. Pero, si se cuenta con vehículo propio, hasta una bici, se puede determinar perímetros aledaños para hacer las entregas.

Algunas opciones, pueden ser:

Antojitos

Comida típica de otros estados o países

Postres

Desayunos

3. Ropa de segunda mano

No solo ayuda al bolsillo, sino también al planeta al darle una vida de uso más larga a las prendas. Se puede empezar con ropa propia, que ya no se use, o preguntarle a amigos o familiares si tienen prendas que ya no quieran.

También, hay quienes venden en redes sociales ropa que ya no quieren, si es económica y está en buen estado se puede comprar y revender.

¿Dónde vender ropa de segunda mano? De igual forma se puede hacer mediante redes sociales, o en sitios como Mercado Libre, siempre especificando su condición.

