Paola Schietekat Sedas, economista mexicana, vive un proceso legal en el que puede ser sentenciada a siete años de prisión y 100 latigazos en Doha, Qatar, luego de denunciar abuso sexual en su contra, además señala a la embajada mexicana de haberle dado la espalda pese a ser la víctima.

De acuerdo a Paola, se encontraba trabajando en el Comité Organizador del Mundial de Futbol de Qatar 2022, cuando ocurrió la agresión y comenzó a encontrarse con otros tipos de violencia, como la institucional.

El 6 de junio de 2021 fue abusada sexualmente por un hombre que consideró como su amigo, pues señala que él ingresó a su departamento por la noche y ahí ocurrió la agresión. Luego, le informó a su mamá y a una compañera del trabajo, asimismo intentó reunir la mayor cantidad de pruebas posibles.

Incluso, como medida de protección, la noche siguiente se quedó en un hotel, por si el agresor regresaba a su casa. Mientras, acudió a solicitar un certificado médico, luego acudió a la policía, en compañía del cónsul de México en Qatar, quien le aconsejó “ir hasta las últimas instancias”, sin buscar asesoría legal —primero— y sin conocer que la denuncia se podía volver en su contra, ante las leyes contra los derechos de las mujeres en ese país.

Buscando protección y justicia, hizo su declaración, firmó, y dio los datos del hombre que la agredió. Por la noche, la citaron en la estación nuevamente, de urgencia, con el fin de poner a su agresor frente a ella.

En cuestión de horas, pasó de ser víctima a una mujer que cometió un delito, según su agresor, pues este les hizo creer a las autoridades que eran novios y que habían tenido relaciones sexuales consensuadas, de hecho, la orillaron a hacerse una prueba de virginidad.

Fue señalada entonces, porque en Qatar tener una relación extramarital se castiga hasta con siete años de cárcel, en algunos casos también se incluyen los 100 latigazos, cuya sentencia puede recibir la mexicana.

“ De un momento a otro, mi denuncia ya no importaba. La policía refirió el caso a la fiscalía pública, único lugar donde tuve un traductor. Todo se centró alrededor de la relación extramarital” , cuenta.

En ese momento le pidieron entregar su teléfono, desbloqueado, “si no quería ir presa”, por lo que lo hizo, no sin antes enviar sus testimonios a Human Rights Watch, organización no gubernamental dedicada a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos, para publicarlos en caso de ser arrestada.

Después, en su trabajo le ayudaron a salir del país, para regresar a México y continuar su proceso en libertad.

La situación legal actual

El proceso legal continuó, el agresor fue absuelto del cargo de violación, pues las autoridades señalaron que no había cámaras apuntando hacia el departamento de la mexicana para asegurar que el hombre había entrado, pese al informe médico.

En tanto, la señalaron sobre tener una relación fuera del matrimonio, pues eso sí lo pudieron comprobar. Asimismo, explica que la “solución” que le dio su abogada y el representante legal de su agresor, es que se casara con este, para cerrar el caso.

En enero de 2022 se celebró una audiencia ante la corte, luego de ello ha continuado el proceso de investigación y presentación de pruebas, por lo que se citó a la siguiente audiencia hasta el 6 de marzo del mismo año.

Cabe mencionar que aún no ha recibido sentencia, como en distintos medios de comunicación lo han asegurado, lo que ha aclarado Paola en Twitter.

Señala a autoridades mexicanas de indiferencia

Paola señala la falta de un protocolo de protección a víctimas de violencia con perspectiva de género en el Servicio Exterior Mexicano, pues además explica que no hablaban ni un poco de árabe y no tenían conocimiento de las leyes locales, por lo que no están capacitados para apoyar realmente.

Incluso, expone que fue el cónsul quien le aconsejó seguir con denuncia “hasta las últimas consecuencias”, sin saber, ninguno de los dos, que se podía revertir el caso por relación fuera del matrimonio.

Aunque buscó protección en Qatar, por parte de la embajada, solo recibió indiferencia, y ante amenazas del agresor le dijeron “pues cierra bien la puerta”, asevera.

Luego de exponer su situación, hay quienes se sumaron en redes sociales al hashtag #100LatigazosDeIndiferencia, para señalar a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SER), ante la falta de protocolos y, sobre todo, empatía.

“ Sí, horrible la sentencia de los latigazos, pero más horrible saber que tu Embajada se sentaría a verlo sin hacer nada” , dice Paola en Twitter.

En ese sentido, la SRE, expuso en un comunicado que sí se le dijo a la víctima que se le podía señalar por “convivencia fuera del matrimonio”, asimismo menciona que la economista mexicana “habla fluidamente árabe”, pese que ella lo desmintió y acusa no haber tenido una traductora, sino hasta horas después de la denuncia.

Paola Schietekat @paola7kat recibió la siguiente nota informativa que aparentemente proviene de @SRE_mx. Es necesario hacer algunas precisiones. Aquí las más urgentes. pic.twitter.com/m8ZgVLGdl5 — Maruan Soto Antaki (@_Maruan) February 18, 2022

Luego de salir dicho comunicado, Paola mencionó que hay muchas cosas que menciona la SRE, que no son ciertas, como el hecho que el cónsul la asesoró sobre cómo la denuncia podía ser usada en su contra, que habla árabe fluido, que su proceso no se violó, pues asegura que es mentira y solo está invalidando su testimonio.

