Marco Moreno es un escultor poblano, especializado en el rescate de las técnicas escultóricas prehispánicas novohispanas, que durante marzo de 2022 presentó una nueva muestra en Puebla capital.

De acuerdo al artista poblano, trabaja a base de la madera principalmente, a esto le añade vidrio, plástico y otros elementos, con técnicas mixtas, como escultura en caña de maíz, el esgrafiado, estofado, encarnado, envejigado, dorado, brocado, cordado, escayola, entre otros.

En la Galería Casa Verde colocó parte de su trabajo más reciente, que se trata de una muestra que se puede visitar entre marzo y abril de 2022, en las instalaciones ubicadas en la calle 3 Sur #2107, en el Centro de Puebla.

Esta muestra se llama “De los Estrógenos a la luz” y consta de más de diez piezas de escultura y pintura. Estas obras partieron de la pregunta “¿De dónde surge la forma”, fue así que Marco Moreno planteó un trabajo reflexivo y surgió su arte.

“ Me he dedicado a la escultura desde hace 18 años aproximadamente, es un trabajo autodidacta, peo muy comprometido. Me especialicé en la investigación de la técnica hispana, que es el pan de oro o la hoja de oro con todos los elementos que se reúnen para poderla hacer en el sacro. Después yo la trasladé al contemporáneo”, comenta.

Asimismo, narra que ha podido llevar su trabajo a otros países, como Turquía, Francia, España, Tailandia e Israel, siendo este su último destino antes de la pandemia en 2019, donde trabajó en formatos mayores.

Entre los estudios que le han permitido formarse como escultor, están:

Encuentro Conservador el Street Art y Graffiti, Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete.

Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete. Escultura y otros objetos contemporáneos, pautas para su conservación y tratamientos restauración, Museo de Arte de Tlaxcala.

pautas para su conservación y tratamientos restauración, Museo de Arte de Tlaxcala. Imaginería: Curso internacional de escultura Novohispana, Museo Amparo e Instituto de Investigaciones de la UNAM.

Curso internacional de escultura Novohispana, Museo Amparo e Instituto de Investigaciones de la UNAM. La tecnología del arte y sus problemas de conversación, BUAP, Facultad de Filosofía y letras.

y sus problemas de conversación, BUAP, Facultad de Filosofía y letras. Introducción a la Museografía, Instituto de Arte y cultura, Puebla.

