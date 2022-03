Ashley Samantha Muñoz Flores es una esgrimista y estudiante de la Ingeniería Química en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), que ha representado en repetidas ocasiones a la entidad en competencias nacionales e internacionales.

De acuerdo a la BUAP, incluso es parte de la selección nacional que asistirá al Campeonato Panamericano Juvenil, a celebrarse en Lima, Perú, del 20 al 28 de marzo próximo. Representando a México, asisten 24 atletas, específicamente Ashley Samantha lo hará en sable femenil.

Explica que, su pase al Panamericano Juvenil fue presidido por dos selectivos nacionales: el primero, del 20 al 26 de octubre pasado en Guadalajara, y el segundo del 20 al 23 de diciembre, en Nuevo León, en los cuales obtuvo el segundo lugar, que la ubicó en la segunda posición nacional y en una de las cuatro competidoras mexicanas de sable en ese campeonato internacional.

El esgrima es una disciplina que practica desde los siete años de edad, es algo que la apasiona, e incluso a los nueve años obtuvo su primera medalla, en el Campeonato Infantil doble A.

Después participó en competencias estatales y nacionales, cuyos triunfos más destacados son: tercer lugar en los Juegos Nacionales CONADE 2019; subcampeona nacional en 2021 y subcampeona nacional universitaria en el mismo año.

Para la BUAP, se trata de un ejemplo de cómo equilibrar el trabajo, el deporte y los estudios, pues en su carrera tiene promedio de 8.7, y la propia Ashley asegura que es una licenciatura que ha superado sus expectativas y que disfruta estudiarla.

“Al estudiar una ciencia exacta, como la Química, sabes que si no sigues los pasos, no obtienes resultados; sucede lo mismo con el esgrima. Si no entrenas, no tienes una estrategia y los resultados no serán positivos”, expresa Ashley.

En un futuro se ve graduándose con un buen promedio, trabajar en el sector automotriz o en el petrolero, o bien en el área de fármacos, pues considera que es importante tener una formación profesional que la respalde, además de ser una atleta de alto rendimiento.

