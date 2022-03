La Barra Feminista apoya a la Liga MX Femenil, en la lucha contra la brecha que existe, por ello alientan la competencia y a cada equipo que participa, como lo hicieron este domingo 27 de marzo en el Estadio Cuauhtémoc, al apoyar a las futbolistas de Puebla y América.

En entrevista para Poblanerias.com, Shelma Cerrillo, integrante de la barra, comentó que todo comenzó con un grupo que se reunía para intercambiar estampas del álbum del Mundial Femenil de 2019, ahí se unieron por la pasión hacia el futbol, pero la lucha de la mujer en este deporte les hizo encontrar algo más en común y así surgió la Barra Feminista, en la Ciudad de México.

“ Había muchas mujeres que tenían ganas de ir al estadio juntas y de una forma segura, luego nos unió el hecho de que exigimos mejores condiciones para as jugadoras, queremos espacios seguros dentro y fuera de la cancha y agradecemos que se haya creado la liga femenil profesional en México, pero también buscamos que poco a poco se vaya rompiendo esa brecha que existe”, menciona.

En la Ciudad de México comenzó todo, pero han viajado juntas a distintos estados del país para apoyar a los equipos de la Liga MX Femenil, incluso se han unido mujeres en otros lugares, es así como tienen presencia entidades como Puebla, mencionó Aura Perroni, integrante de la barra, en entrevista con Poblanerias.com.

“ Tenemos compañeras que están de Bravas (Juárez), en Monterrey tenemos tanto de Rayadas como de Tigres, en Guadalajara de Atlas y de Chivas, hemos ido también a Toluca, Querétaro, a Pachuca…tenemos presencia también aquí en el Estadio Cuauhtémoc, hay una compañera que siempre nos recibe bien y hoy venimos con ella ”, externa.

En ese sentido, al acudir a los estadios del país, no solo apoyan a las jugadoras, sino que exigen mejores condiciones para ellas, en todos los sentidos, con consignas como: “En dónde están, en dónde están, los directivos que van a pagar igual”, “Señor, señora, no sea indiferente, a nuestras futbolistas no les pagan suficiente”, entre otras.

Te puede interesar: Cristina Guarneros, la árbitra poblana en el fútbol mexicano

Una de las situaciones contra la que más luchan las mujeres que son futbolistas profesionales es precisamente por los sueldos bajos, que en ocasiones no les es suficiente, y por otra parte están los sueldos millonarios de los hombres futbolistas, aunque no se pide que se les pague exactamente la misma cantidad, sino que se les dé un sueldo digno, señala Shelma.

Asimismo, añade que con sueldos dignos las futbolistas no deben preocuparse por obtener dinero con otros trabajos, sino que puede enfocarse exclusivamente al deporte, lo que no en todos los casos ha podido ocurrir desde la creación de la Liga MX Femenil en 2016.

Al respecto, Aura menciona que además de la paridad salarial, la Barra Feminista se suma a pedir por la igualdad de condiciones, debido a que los equipos varoniles suelen viajar en avión cuando juegan en ciertos estados, pero a los equipos femeniles a esos mismos destinos las mandan en autobús. Otras condiciones que son diferentes son los lugares donde entrenan y hasta la alimentación.

Contra la brecha y distintas condiciones, la Barra Feminista se une y no deja de alentar a los equipos femeniles, de hecho, cualquier mujer interesada en sumarse al movimiento, sin importar en cuál estado radique, puede unirse simplemente contactando al grupo mediante redes sociales, como Twitter @BarraFeminista.

La @BarraFeminista acudió este domingo al Estadio Cuauhtémoc, al partido entre Puebla y América, para apoyar a las jugadoras y luchar contra la brecha. ⚽ 🎥: Karen Mojica pic.twitter.com/VcYl6Y2vqK — Noticias y turismo en Puebla (@Poblanerias) March 27, 2022

__

POB/KPM