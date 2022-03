Mazepin crea fundación para apoyar atletas tras ser expulsado de F1

Tras ser cortado por la escudería Haas, Nikita Mazepin, ex piloto de Fórmula 1, anunció el 9 de marzo la creación de la fundación We Compete As One que apoyará deportistas a quienes se les ha impedido participar en competiciones por razones políticas, como parte del bloqueo por la invasión de Rusia a Ucrania.

Esto se debe a que –previamente– el Comité Olímpico Internacional (COI) recomendó evitar la participación de atletas rusos y bielorrusos en competencias internacionales. Esto no fue ajeno a la Fórmula 1 y tomó a tomar medidas respecto a la invasión de Rusia en Ucrania.

IOC Executive Board recommends no participation of Russian and Belarusian athletes and officialshttps://t.co/XZyLIi11XR — IOC MEDIA (@iocmedia) February 28, 2022

Así, la escudería Haas informó el 5 de marzo de 2022 –de manera repentina y rotunda– el despido del piloto ruso y puso fin a la relación con uno de sus patrocinadores: Uralkali, una compañía rusa de fertilizantes.

Mazepin había cumplido su sueño de ser piloto de Fórmula 1, como comentó tras haber firmado en 2020 un contrato de 2 años con la escudería Haas. Ahora, el panorama cambió y ha decidido modificar sus planes.

“ No planeo participar en varias series ni en varios campeonatos. Ahora centraré toda mi atención y tiempo en trabajar con la fundación que he creado”, declaró, después de haberse enterado de su despido.

Su fundación estará enfocada a los deportistas que, como él, sus carreras deportivas se han visto afectadas por efectos políticos, pues la problemática que se vive entre Rusia y Ucrania ha llegado a tener consecuencias negativas tomando consigo el deporte internacional.

Lee también: La impunidad que compró Nikita Mazepin

A finales de febrero, la FIFA y la UEFA suspendieron, hasta nuevo aviso, a todos los equipos rusos de competencias pertenecientes a sus ligas.

La decisión dejó a Rusia fuera del mundial de Qatar 2022 además de suspender su Liga Premier, ofreciéndole a deportistas extranjeros terminar sus contratos.

Lo mismo pasó con la Euroliga y la Eurocup de baloncesto y las Federaciones Internacionales de Bádminton, Ajedrez y Natación, que tomaron la decisión de suspender la participación de clubes y torneos que se relacionaran con la Federación Rusa.

--

POB/LEOT