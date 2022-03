En su más reciente juego, la poblana Rosi del Castillo ponchó a doce y contribuyó a que su equipo ganara la Primera Copa de Beisbol Femenil Baja 2022, realizada en el mes de enero en Ensenada.

Esa actuación le valió el título de la jugadora más valiosa del torneo, sumando otro reconocimiento a su trayectoria que ha estado marcada de hechos históricos, pues Rosi es la primera mujer beisbolista en jugar de forma profesional en México.

Con solo 24 años, la poblana se ha convertido en un referente para el deporte; su talento la ha llevado a debutar en ligas que, hasta entonces, se consideraban “exclusivas” para hombres.

En entrevista con Poblanerías.com Rosi del Castillo Alarcón habló sobre sus inicios dentro del beisbol hasta convertirse en una de las pitchers más rápidas de América Latina. Su brazo derecho lanza la pelota a unas 80 millas por hora (128 kilómetros), de acuerdo a su última medición.

Fue la primera mujer beisbolista en México que fue fichada por un equipo varonil, pues en 2015 fue seleccionada por los Azulejos de la Liga de Beisbol Meridiana, en Mérida, Yucatán, para ser la pitcher inicial.

Luego, en 2021, debutó en la Liga Clemente Grijalva, considerada la primera fuerza de beisbol en Sinaloa, a la que llegó con el equipo VP-El Fuerte. Al igual que en Mérida, Rosi fue la primera mujer beisbolista en jugar en la liga sinaloense.

Rosi platica que lleva jugando beisbol desde hace 21 años. Comenzó a los tres junto a su hermano mayor; y aunque ha probado el basquetbol y voleibol, es el “rey de los deportes”, el que la ha llevado a cumplir sus sueños.

Además de ser beisbolista profesional, también es parte de la Selección Mexicana de Beisbol representando a México en varias competencias internacionales.

De hecho, en 2019, fue parte del pase histórico de México a la Copa Mundial de Beisbol que se realizaría en China durante 2020.

En ese premundial, jugado en Aguascalientes, la poblana se llevó tres premios, dos de ellos individuales: mejor porcentaje en carreras limpias 0.00 y mejor abridor con dos ganados sin derrota, con al menos 10 innings lanzados.

Sin embargo, debido a la pandemia por COVID-19, la Copa Mundial tuvo que ser suspendida y el sistema de clasificación fue reconfigurado. Será en este 2022, cuando Rosi del Castillo y demás seleccionadas busquen nuevamente la calificación.

Convertirse en la primera mujer beisbolista en un equipo varonil ha puesto a Rosi en la mira de muchos.

“Han habido comentarios muy machistas pero yo no hago caso, que sigan hablando”, responde cuando se le pregunta sobre lo más difícil que le ha tocado enfrentar.

Considera en los últimos años, el beisbol femenil ha ido tomando fuerza y ya son muchas mujeres que se integran a practicar este deporte, incluso desde niñas.

Por eso, pidió a equipos abrir las puertas a las mujeres beisbolistas para que puedan demostrar su valor y talento.

En las ligas que participé, en la Meridiana y Clemente, hubo comentarios de ¿por qué ella? ¿por qué no le dan la oportunidad a otro chavo que puede demostrar más? Esos son los comentarios con los que he ido batallando pero no les pongo atención, por que me gusta demostrar que yo sé hacer las cosas”.