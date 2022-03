Janeth Palacios, una activista a favor de los de derechos de las personas trans, fue agredida el pasado 27 de febrero en la junta auxiliar La Libertad, en Puebla, y al acudir a denunciar se encontró con rechazo por parte de las autoridades.

De acuerdo a Janeth, se encontraba afuera de una tienda en La Libertad, cuando un grupo de personas comenzaron a agredirla físicamente, incluso asegura que la amenazaron de muerte, motivo por el cual decidió denunciar con el apoyo de colectivas como Coatlicue Siempre Viva y Coalición Agnes.

La activista denunció a través de redes sociales que se encontraba en el carnaval que se llevó a cabo en dicha zona, cuando unas personas le pidieron una foto, se detuvo frente a una tienda donde las personas comenzaron a agredirla.

“ He sido agredida, me han pegado con botellas, con piedras. Me han amenazado de muerte. Yo como mujer transexual, creo que tengo derechos y no merezco esto”, expresó.

Luego de lo ocurrido, acudió a presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), sin embargo le mencionaron que no había un médico legista que pudiera atenderla. Por ello, regreso al día siguiente durante la mañana, y le mencionaron que no podían darle la atención porque “no era grave”.

También comentó que la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos emitió un oficio para someterla a un examen psicofisiológico y clasificación de lesiones, pero esto no ocurrió, y tampoco le permitieron levantar un acta de medidas precautorias para evitar que los agresores se le acerquen, pues desconoce sus nombres.

En ese sentido, expresó que la población LGBTQ+ no cuenta con la atención necesaria ante estas situaciones, por lo que ella tuvo que buscar un médico para que la revisara y le curara las heridas que le dejaron en el rostro, manos, y otras partes del cuerpo.

Hoy fue golpeada en una tienda de la col la libertad la compañera Janeth Palacios. Pedimos apoyo para visibilzar y exigir justicia.

Exigir un alto a la transfobia y a la misoginia.#JusticiaParaJaneth

La compañera pertenece a la organización y otros colectivos Trans en Puebla pic.twitter.com/ZHa1GC7do3 — Coatlicue SiempreViva (@CoatlicueViva) February 28, 2022

Ataques contra comunidad LGBTQ+ en Puebla

Entre enero y octubre de 2021 se reportaron 14 casos de violencia y discriminación contra personas LGBTQ+, en espacios públicos, privados e incluso mediante redes sociales.

De acuerdo a Visible, una herramienta creada para que las personas de la comunidad LGBTQ+ realicen reportes de forma anónima —con el propósito de demandar sus derechos—, la mayoría de agresiones es contra personas de 18 a 25 de edad, le siguen los de 26 a 30, 31 a 35, 41 a 50 y 51 a 60.

Visible tiene abierta la plataforma para realizar reportes de actos de discriminación y violencia hacia la comunidad LGBTQ+, y lo pueden hacer las víctimas o testigos del suceso, todo de forma anónima.

Solo es necesario ingresar a visible.lgbt/reportar/, y colocar los datos que se piden, como edad de la víctima, el contexto de la situación, orientación sexual, identidad y expresión de género, entre otros.

