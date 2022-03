María Fernanda García Pérez tiene como objetivo dar a conocer las diversidades sociales y estéticas de los carnavales del Barrio de Xonaca en su tesis de licenciatura, porque considera que “el conocimiento que no se socializa no tiene razón de ser”.

Como parte de su proyecto de investigación, la estudiante de Antropología Social de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), se ha dedicado a investigar a fondo las festividades que se llevan a cabo en su comunidad.

García Pérez considera que no hay políticas públicas que preserven tradiciones de los barrios en Puebla: “Al investigar me interesé y me di cuenta de que a partir de estos conocimientos podría hacer algo por mi tradición y mi barrio”.

Los elementos que conforman esta tradición se pueden percibir en los vestuarios, máscaras y las diferentes formas de organización por parte de las 25 cuadrillas que María Fernanda tiene identificadas.

El Barrio de Xonaca, uno de los más antiguos de la capital poblana, se le reconoce principalmente por sus tradiciones. Una de ellas es el Festival de Huehues donde se lleva a cabo el carnaval comandado principalmente por la Cuadrilla Xonaquera.

María Fernanda, perteneció a la cuadrilla infantil en 2007, lo que representa una tradición familiar, ya que se suma a su bisabuelo, abuelo y padre para convertirse en huehues en los días previos a la Cuaresma. Ahora busca divulgar el carnaval desde una perspectiva científica y social.

La estudiante de Antropología insiste en que el carnaval no se trata únicamente de una festividad que se lleva a cabo en una fecha específica del año, sino de un evento que trae consigo una organización, comisionados y jerarquización de cuadrillas.

