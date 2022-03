Los coches híbridos y eléctricos continúan ganando terreno en Puebla, pues de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2021 se duplicó la cantidad de vehículos con estas características en el mercado poblano respecto al año pasado.

De acuerdo con el Registro administrativo de la industria automotriz de vehículos ligeros del INEGI, Puebla se ubicó como la sexta entidad federativa en la cual se vendieron más vehículos híbridos y eléctricos, solo por detrás de Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Sinaloa.

Durante 2021 se vendieron mil 690 coches eléctricos, híbridos o híbridos con plugin nuevos en agencias automotrices del estado. Esta es la mayor cifra registrada desde que existen estos vehículos y representa un aumento en ventas del 117.22 por ciento con relación al 2020.

La Agencia Internacional de Energía (IEA) reportó que en 2021, se vendieron 6.6 millones de coches eléctricos alrededor del mundo, cantidad que representa el 9 por ciento de vehículos vendidos a nivel mundial. En México únicamente se vendieron mil 140 coches eléctricos durante 2021.

Las cifras del INEGI demuestran que los coches híbridos son los preferidos por la sociedad poblana, pues apenas se vendieron 24 vehículos eléctricos durante 2021 en Puebla.

En cambio, el crecimiento del parque vehicular de coches híbridos en Puebla continúa en aumento, pues por cuarto año consecutivo ha incrementado el número de coches eléctricos vendidos en el estado.

Durante 2021 se vendieron un total de mil 664 coches híbridos en Puebla. Estos vehículos combinan el uso de energía eléctrica con gasolina, dando un mayor rendimiento de uso de combustible así como menor contaminación al medio ambiente.

Uno de los factores por los cuales se están vendiendo más autos híbridos es por tener un precio de venta menor al de los coches eléctricos. Otro de los tomas que limita la compra de vehículos eléctricos es la falta de infraestructura

