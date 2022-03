Puebla es el octavo estado con mayor cantidad de desaparecidos, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Sin embargo, este es un problema principalmente para las mujeres poblanas, pues son las principales afectadas.

El Registro Nacional indica que en Puebla –hasta el 4 de marzo de 2022– han desaparecido 10 mil 273 personas; de ellas, dos mil 555 siguen desaparecidas, siete mil 259 han sido encontradas vivas y 459 fueron encontradas sin vida.

En entrevista con Poblanerías.com, Tadeo Luna de la Mora, responsable del programa de Seguridad y Justicia del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE) de la Universidad Iberoamericana de Puebla, menciona que la desaparición de mujeres en Puebla es un fenómeno que debe ser abordado por las autoridades:

El 30.47 por ciento del total de personas desaparecidas en Puebla son mujeres entre 10 y 19 años de edad.

Para el doctor Tadeo, aunque no existen cifras oficiales que así lo confirmen, es posible que la desaparición de mujeres esté relacionado directamente con otros delitos como la trata de personas con fines de explotación sexual, para el corredor de Puebla-Tlaxcala o en los alrededores de Tehuacán.

El Protocolo Alba es una herramienta para realizar la búsqueda inmediata para la localización de mujeres y niñas desaparecidas en México. Es un protocolo similar a la Alerta Ámber.

Este protocolo comenzó a operar en Ciudad Juárez, Chihuahua en 2003 y la Corte Interamericana de Derechos Humanos la modificó en 2012 para robustecer el proceso de búsqueda. Puedes consultar el Protocolo Alba dando clic aquí.

Sin embargo, a opinión de Tadeo Luna, muchos de los esfuerzos que se han hecho en la materia se quedan en el papel y no son ejecutados, pese a las normativas oficiales que cumplir en la materia:

El año pasado a través de solicitudes de información sobre cuántas veces se implementó el Protocolo Alba en Puebla y nos contestaron que no se había implementado porque no se habían podido reunir por la pandemia

Además el Tadeo Luna refiere que debido a los machismos estructurales acaban criminalizando a las mujeres inclusive al desaparecer, y por ello se emiten menos Alertas Amber en casos de niñas desaparecidas que en casos de niños.

Aunque en el estado de Puebla existe, desde 2016, la Alerta de Violencia de Género contra las mujeres, el proceder de las autoridades incumple.

Para Luna de la Mora, las frases que ha emitido el gobernador Miguel Barbosa como “las personas que se ausentan lo hacen voluntariamente”, “la mayoría de denuncias de desaparecidos son casos de personas que no desaparecieron, sino que aparecen con su novio” revictimizan a las personas que están desaparecidas:

Es una pena que el Gobernador desconozca a las personas que dice gobernar. Hay muchísimas personas desaparecidas en el estado y si no las conoce es porque no les ha abierto las puertas. Los colectivos han estado afuera de Casa Aguayo y no les han abierto las puertas

”.