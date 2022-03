La Comisión Federal de Electricidad (CFE) publicó una infografía en la cual ubica a Puebla como la segunda entidad con más municipios donde se han detectado yacimientos de litio, un mineral que está tomando una relevancia mundial por su uso masivo.

De acuerdo con la CFE, Puebla tiene ocho municipios donde se han sedimentos, salmueras o rocas de las cuales se puede extraer litio, únicamente por detrás de Sonora que tiene 13.

Sin embargo, hasta marzo de 2022 ninguno de los yacimientos en Puebla están siendo explotados por empresas mineras, nacionales o internacionales.

Aunque se desconoce con exactitud el potencial que tiene México para explotar ese recurso natural, el Servicio Geológico Mexicano indica que nuestro país está dentro de los países con más yacimientos de este mineral por detrás de Chile, Bolivia y Argentina.

Según Trading Economics, al 16 de marzo de 2022, la tonelada de carbonato de litio cotiza en los mercados internacionales en 73 mil 776 dólares, por lo que la venta de litio traería ganancias importantes al país.

El litio es un metal alcalino altamente flamable y ligeramente explosivo cuando entra en contacto con el agua o el aire.

En la actualidad los mayores yacimientos de litio se encuentran en el "Triángulo del litio" entre Bolivia, Chile y Argentina, además, países como Australia y China también tienen grandes yacimientos.

Pero, ¿para qué se usa el litio? El principal uso que tiene este material es la fabricación de baterías. Para todo tipo de baterías: para coches eléctricos, celulares o relojes, asimismo se usa en medicamentos, en creación de bombas, juegos pirotécnicos y hasta en cerámica.

Este material tiene tanta importancia, que Andrés Manuel López Obrador ha recalcado que su explotación será a través de una empresa paraestatal y no se dejará en manos de empresas privadas del extranjero:

"La reforma energética también contempla que el litio sea explotado por la nación, en beneficio de México, que no sea explotado por empresas extranjeras porque se trata de un mineral estratégico para el desarrollo de los países, no se va a poder sustituir el petróleo si no hay un desarrollo del litio para la producción de energías alternativas".