Patricia Espinosa es una artista poblana que estudió diseño gráfico y ha pasado más de 20 años viviendo en Brooklyn, Nueva York, donde ha logrado ejecutar grandes proyectos en una de las mayores escenas artísticas del mundo.

Estudió diseño gráfico en la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y a la par de la licenciatura hacía artes plásticas por hobbie. Fue hasta que estudió su maestría en la Escuela de Diseño Parsons en Nueva York cuando decidió dedicarse al arte.

Ha trabajado en el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMa) y en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde dirigió un fideicomiso que buscaba enseñar a los niños qué es la ONU a través del arte.

En entrevista con Poblanerías, Patricia explica cómo comenzó a ingresar al mundo del arte plástico una vez que estudió su maestría

"Lo que más me apasionaba de mis trabajos de diseño gráfico es que veía que llegaba a muchísima gente y el impacto que tenía era muy grande. Ahí quise incorporar inquietudes que tenía sobre algunos temas en obras que yo comenzaría a realizar".

Desde el pasado 8 de marzo de 2022, en la Casa de la Cultura de Puebla se está exponiendo "La Lotería: la suerte que habla", un proyecto que le permite a Paty volver a presentar su trabajo en su ciudad natal.

La lotería, un proyecto de vida

Para Patricia, la exposición de "Lotería: la suerte que habla" es un proyecto en el cual ha trabajado durante muchos años, arrancando en 2009 como una curiosidad a los hechos que estaban pasando en México.

Las primeras tarjetas que pintó fueron la de "El Narco" y "El secuestrado", inspiradas en tarjetas originales del juego de la lotería mexicana como "El borracho" y la "mano", con las cuales hace una crítica a la creciente narcocultura en México.

Sin embargo, Paty menciona que esta exposición se ha convertido en un proyecto de vida, pues a lo largo de los años ha incorporado nuevas tarjetas con los sucesos políticos, sociales y culturales que van ocurriendo en el mundo.

En la exposición también figura Martha Bátiz, escritora mexicana que radica en Canadá y se encargó de producir coplas, es decir, unas tarjetas que incluyen una estrofa breve explicando de una manera sencilla y coloquial la tarjeta.

A través de las coplas buscan lanzar un mensaje sobre el tema además de cantar la tarjeta para el juego. Su rol es muy importante, pues complementa la imagen y da un contexto sobre el cual se ha basado la tarjeta.

Las coplas están adaptadas al inglés, pues buscan acercar de la manera más correcta el concepto a quienes no hablan español, por ejemplo, la tarjeta "El Cura" hace referencia al Padre Maciel, quien fue acusado por haber abusado sexualmente de al menos 60 personas.

En inglés hace referencia a John Geoghan, un sacerdote acusado de haber abusado sexualmente de más de 130 niños en Estados Unidos.

Además, la exposición incorpora nuevas tecnologías, pues la tarjeta "Los Estudiantes" incorpora un código QR con el cual se puede acceder a la canción "Caminito de la escuela" en la versión en español, mientras que en inglés se escucha "Now I know my ABC's".

Para Paty Espinosa, esta exposición ha sido una manera de alzar la voz de temas con los cuales se siente identificada y necesitan ser compartidos al mundo:

"Son sucesos que me aterran, sobre todo los feminicidios y el crimen, cosas que son horribles. Entonces esas sensaciones me impulsan a hacer algo para denunciar los crímenes o el silencio de las autoridades, lo considero una reacción activista que podemos hacer como artistas".

El siguiente objetivo que tiene Paty para esta exposición es que pueda presentarse en diferentes ciudades de México para ser conocida y poder producir el juego de lotería con las tarjetas que comprenden esta obra.

El Arte, un mundo competitivo sin importar el país

Para Paty, no ha sido fácil poder triunfar en la escena artística, ni en Estados Unidos ni en México, ya que cada una tiene sus propias limitantes:

"En Estados es sumamente competitivo. Pero en México creo que la cultura del arte no está al mismo nivel de aceptación. En México es bien difícil tener recursos o que el Gobierno impulse las artes, porque se vuelve un tema político de programas y becas. Además que los primeros recursos que se cortan son los de las artes".

Por ello destaca que es importante buscar el apoyo entre artistas y poder tejer lazos, pues abrirse y tener una red de apoyo puede generar proyectos en diferentes etapas de la carrera.

