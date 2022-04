La activación física es necesaria en las personas, pues se ha demostrado científicamente que provoca efectos positivos en la salud. Incluso, hay estudios sobre cuántos pasos diarios es lo ideal caminar, pues no obligatoriamente hay que hacer ejercicios como correr o ir a un gimnasio.

En adultos, dar siete mil pasos diarios es suficiente, aunque también se puede dar hasta nueve mil 999, y se obtienen beneficios como menor riesgo de mortalidad por cualquier causa, de acuerdo a la Universidad de Harvard, en distintos estudios que ha realizado como “Steps per Day and All-Cause Mortality in Middle-aged Adults in the Coronary Artery Risk Development in Young Adults Study” y “Association of Step Volume and Intensity With All-Cause Mortality in Older Women”, entre otros.

En el segundo estudio mencionado, la universidad explica que existe la creencia que la meta de 10 mil pasos diarios es necesaria para una buena salud, sin embargo, encontró que tiene una base científica limitada. Por ello, asegura que los siete mil pasos diarios es una cifra suficiente y no es necesario llegar a los 10 mil para lograr beneficios.

De hecho, la doctora I-Min Lee, epidemióloga del Hospital Brigham y de la mujer y profesora de Medicina en la Universidad de Harvard, encontró que la creencia de los 10 mil pasos surgió por publicidad de un medidor de dicha cantidad, por lo que asegura que solo fue “una estrategia de marketing para vender”.

La pandemia provocó que algunas personas comenzarán a tener actividad sedentaria o que disminuyeran significativamente la activación física, trayendo consigo una repercusión negativa en la salud.

Incluso, las condiciones sanitarias en el mundo demostraron que las personas con enfermedades como obesidad, diabetes e hipertensión, son las más vulnerables ante situaciones como la pandemia, por eso es importante la activación física.

Cuáles son los beneficios de la activación física

De acuerdo al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), entre los beneficios de la activación física, está:

Tus músculos son más fuertes, corrige tu postura y previene los dolores de articulaciones y de espalda

corrige tu postura y previene los dolores de articulaciones y de espalda Los huesos se fortifican, reduce el riesgo de osteoporosis (descalcificación de los huesos)

reduce el riesgo de osteoporosis (descalcificación de los huesos) Baja los niveles de azúcar y grasas en la sangre

en la sangre Te ayuda a bajar de peso y a reducir el riesgo de presión arterial alta y diabetes mellitus

y a reducir el riesgo de presión arterial alta y diabetes mellitus Mejora la circulación sanguínea y reduce los niveles de colesterol

y reduce los niveles de colesterol Ayuda a prevenir enfermedades del corazón

enfermedades del corazón Disminuye la tensión nerviosa y la depresión, además, favorece el aprendizaje y la sensación de bienestar

además, favorece el aprendizaje y la sensación de bienestar Disminuye la probabilidad de padecer algunos tipos de cáncer

Cómo hacer activación física de forma sencilla

Algunas personas no realizan activación física “por falta de tiempo” o porque simplemente no le gusta hacer ejercicio, pero existen métodos distintos para poder hacerlo sin que esto represente una dificultad y que tome mucho tiempo.

Por ejemplo, el IMSS tiene las siguientes recomendaciones a favor de la activación física:

Si no acostumbras hacer ejercicio, inicia practicando 10 minutos al día y poco a poco aumenta el tiempo o número de repeticiones del ejercicio, hasta que llegues a un mínimo de 30 minutos diarios.

inicia practicando 10 minutos al día y poco a poco aumenta el tiempo o número de repeticiones del ejercicio, hasta que llegues a un mínimo de 30 minutos diarios. Mantente parado varias veces durante el día.

varias veces durante el día. Levanta objetos de peso moderado.

de peso moderado. Carga tus bolsas del mercado.

tus bolsas del mercado. En distancias cortas no uses tu auto o déjalo dos a tres calles antes del lugar al que te diriges.

no uses tu auto o déjalo dos a tres calles antes del lugar al que te diriges. Disminuye las horas de televisión.

las horas de televisión. No uses el control remoto , levántate y cambia el canal manualmente.

, levántate y cambia el canal manualmente. Sube y baja escaleras.

Asimismo, hay médicos que recomiendan, para cumplir con los siete mil pasos diarios o más, no necesariamente caminar, sino que también se puede optar por bailar, ya sea en casa, en clases sobre ello, o incluso en lugares de recreación creados con ese propósito.

