La necesidad de contar historias llevó Ángeles Mastretta a ser escritora e incursionar en el mundo de la literatura, marcando un precedente importante para otras mujeres en un entorno lleno de escritores hombres, que en algún momento eran los únicos que lograban tener reconocimiento.

La emblemática escritora y periodista poblana se presentó en la Feria Nacional del Libro (FENALI) donde conversó con Juan Carlos Canales, académico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), ahí recordó sus inicios e hizo hincapié en el empoderamiento de las mujeres y cómo ha vivido el feminismo junto a su trayectoria.

“ Lo que pretendo cuando escribo, es crear mundos completos para regalárselos al lector como un pasaje de avión, como un viaje todo pagado al universo privadísimo y único de otros seres humanos. Quiero trabajar para que otros puedan acceder a vidas ajenas y remotas a las suyas ”, externó.

Uno de los momentos importantes en su juventud que la llevó a ser escritora, recuerda, se sitúa precisamente en Puebla, cuando realizaba sus estudios universitarios y Gustavo Sainz, escritor mexicano, le pidió siendo su profesor un reporte sobre un accidente en carretera, pero cuenta que tenía poco tiempo entre la universidad y su trabajo, por eso inventó una historia.

“ Gustavo Sainz me dice ‘reportea un choque’ y dos días después llegó yo con un choque de la carretera Toluca donde se había volteado un camión, se habían muerto corderos, pastores, personas que iban en el camión. No había internet, tampoco era muy real la historia, entonces dice ‘Ángeles Mastretta se queda’, y dije ‘ya me descubrió’, era evidente y entonces le dije que sí la inventé y me dijo ‘¿por qué mejor no te metes a estudiar letras ”, recuerda.

Ángeles Mastretta es considerada como una de las escritoras mexicanas más destacadas, gracias a sus distintas obras, que incluso la llevaron a ser la primera mujer en recibir el Premio Rómulo Gallegos, luego de escribir Mal de amores; solo escritores hombres como Gabriel García Márquez, Javier Marías y Carlos Fuentes habían accedido al galardón creado con el fin de premiar novelas.

El consejo de Ángeles Mastretta, para los jóvenes que sueñan con ser escritores, es que no dejen pasar 10 años, como ella siente que lo hizo, sino que empiecen hoy a escribir sus historias.

La escritora poblana se pronunció emocionada de regresar al Salón Barroco en el Edificio Carolino, lugar en el que recibió el doctorado honoris causa, y también a la ciudad donde vivió por muchos años –en el Barrio de Santiago– y donde tomó inspiración para muchas de sus historias.

La lucha del feminismo es para siempre: Ángeles Mastretta

Para Ángeles Mastretta la lucha del feminismo nunca se acabará, pues asegura que los logros no se han obtenido fácilmente sino que ha tomado muchos años. Incluso, señala, hoy las mujeres tienen derechos por las que otras lucharon antes, y mañana otras obtendrán otros gracias a quienes actualmente están esforzándose para obtenerlos.

Recordó que las mujeres que lucharon por el derecho al voto “sufrieron represiones horribles”, por ello, aseveró, entiende el enojo que tienen actualmente las que suelen salir a las calles a marchar, a donde ella también acude.

“ El feminismo es para siempre, o por lo menos para muchísimos años. (…) Hemos avanzado mucho las mujeres, y de paso tendrá que decir que también los hombres, gracias al feminismo. Ahora los hombres ven el momento que sus hijos caminan por primera vez, antes no era lo normal, por que las mujeres estaban al cuidado y los hombres afuera”, expresó.

De hecho, las obras literarias de Ángeles Mastretta suelen tener como protagonistas a mujeres que precisamente luchan desde sus entornos por sus derechos y contra situaciones que atentan ante ellos. Además, las muestra valientes y fuertes.

Por ejemplo, en Mujeres de ojos grandes, narra historias de mujeres que fueron importantes en momentos difíciles de su vida. Antes de escribir libros, escribía sobre mujeres en una revista llamada FEM, que era feminista.

