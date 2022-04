El trabajo en casa, también conocido como “home office” o “teletrabajo”, impulsado por el confinamiento y la pandemia, han ocasionado un incremento en padecimientos relacionados con el sedentarismo.

De hecho, el estudio Estado del trabajo remoto en México durante la pandemia de COVID-19, elaborado por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) señala que, la gran mayoría de los trabajadores bajo esta modalidad manifestaron los siguientes padecimientos:

*Cansancio generalizado

*Dolor de cabeza y migraña

*Dolor de articulaciones

*Ansiedad

*Síndrome de Burnout

*Tensión en cuello y espalda

*Problemas en los ojos

Muchas personas no contaban con un lugar óptimo para trabajar e improvisaron áreas de trabajo en comedores o salas, sin contar con un mobiliario ergonómico adecuado para desarrollar la jornada laboral sin dolor.

En entrevista con Poblanerías.com José Antonio Martínez García, secretario de Salud del estado de Puebla, recomendó realizar activación física que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, para mayores de 18 años es de 150 a 300 minutos por semana, de moderada intensidad, mientras que para menores de edad una hora diaria.

¿De qué me sirve hacer ejercicio? Libero endorfinas y hace que me sienta mejor. Me hace ser una persona más sociable, mejora el estado cognitivo y la salud mental”.