Este 3 de abril, se anunciaron los conciertos gratis en Feria de Puebla, que comenzará el jueves 28 de abril con la presentación del cantante puertorriqueño Marc Anthony.

En conferencia de prensa, el gobierno del Estado anunció las actividades y los conciertos en el Teatro del Pueblo, que serán gratuitos para los asistentes a la Feria de Puebla.

El costo de entrada a la Feria de Puebla será de 50 pesos, informó el gobierno estatal. Habrá entrada gratuita de: niñas y niños con estatura menor a un metro; personas de la tercera edad; y personas con discapacidad.

Conciertos gratis en Feria de Puebla

Con la compra del acceso a la Feria de Puebla, que es de 50 pesos, los asistentes podrán disfrutar de los siguientes conciertos del Teatro del Pueblo:

En abril

28 de abril: Marc Anthony

29 de abril: Moderatto

30 de abril: La Arrolladora

En mayo

1 de mayo: Cañaveral

2 de mayo: Reik

3 de mayo: Edwin Luna y la Trakalosa

4 de mayo: Panteón Rococó

5 de mayo: El Recodo

6 de mayo: Edith Márquez

7 de mayo: Bronco

8 de mayo: Ha*Ash

9 de mayo: Piso 21

10 de mayo: Lupita D´Alessio y Paquita la del Barrio

11 de mayo: Ángeles Azules

12 de mayo: Steve Aoki

13 de mayo: Alemán

14 de mayo: Danny Ocean

15 de mayo: Café Tacvba

Se informó que, durante los eventos de la Feria de Puebla, será obligatorio el uso de cubrebocas y se tomará la temperatura para entrar.

Además de los conciertos gratis en Feria de Puebla, con la entrada, los asistentes tendrán derecho a ver los espectáculos sobre hielo y circo; y subir a 15 juegos mecánicos. Aunque algunas otras atracciones mecánicas tendrán costo.

Show de patinaje sobre hielo:

de lunes a viernes en los horarios de: 18:00 y 20:00 horas.

sábados, domingos y días festivos: 16:00 horas, 18:00 y 20:00 horas

El “Zyrko”

de lunes a viernes: 17:00 y 19:00 horas

sábado, domingo y días festivos: 15:00, 17:00 y 19:00 horas.

Para el 5 de mayo, se anunció un show de drones.

Palenque de la Feria de Puebla

El pasado 15 de marzo de 2022 se dio a conocer a los artistas que se presentarán en el Palenque de Puebla. A diferencia de los conciertos gratis en Feria de Puebla, estos espectáculos sí tendrán un costo, más el cargo por servicio de la boletera.

Viernes 29 de abril: Yuridia

(Oro: $1,500; VIP: $1,000; Preferente: $750; General: $300)

(Oro: $1,500; VIP: $1,000; Preferente: $750; General: $300) Sábado 30 de abril: Emmanuel y Mijares

(Oro: $3,500; VIP: $2,500; Preferente: $1,500; General: $400)

(Oro: $3,500; VIP: $2,500; Preferente: $1,500; General: $400) Jueves 5 de mayo: Carlos Rivera

(Oro: $2,800; VIP: $1,800; Preferente: $1,000; General: $400)

(Oro: $2,800; VIP: $1,800; Preferente: $1,000; General: $400) Viernes 6 de mayo: Banda MS

(Oro: $2,800; VIP: $1,800; Preferente: $1,000; General: $400)

(Oro: $2,800; VIP: $1,800; Preferente: $1,000; General: $400) Sábado 7 de mayo: Gerardo Ortiz

(Oro: $3,500; VIP: $2,500; Preferente: $1,500; General: $400)

(Oro: $3,500; VIP: $2,500; Preferente: $1,500; General: $400) Domingo 8 de mayo: Los Tigres del Norte

(Oro: $2,000; VIP: $1,500; Preferente: $900; General: $400)

(Oro: $2,000; VIP: $1,500; Preferente: $900; General: $400) Miércoles 11 de mayo: Edén Muñoz

(Oro: $1,500; VIP: $1,000; Preferente: $750; General: $300)

(Oro: $1,500; VIP: $1,000; Preferente: $750; General: $300) Jueves 12 de mayo: Gloria Trevi

(Oro: $3,000; VIP: $1,800; Preferente: $900; General: $400)

(Oro: $3,000; VIP: $1,800; Preferente: $900; General: $400) Viernes 13 de mayo: Alfredo Olivas

(Oro: $2,000; VIP: $1,500; Preferente: $900; General: $400)

(Oro: $2,000; VIP: $1,500; Preferente: $900; General: $400) Sábado 14 de mayo: Julión Álvarez

(Oro: $2,800; VIP: $1,800; Preferente: $1,000; General: $400)

Para más información sobre la venta de boletos para el Palenque de Puebla, da clic aquí.

La Feria de Puebla se llevará a cabo del 28 de abril al 15 de mayo de 2022. Tendrá un horario de lunes a viernes de 12:00 p.m. a 12:00 a.m.; sábado domingo y días festivos de 11:00 a.m. a 12:00 a.m.

Más información sobre los espectáculos en la página: feria.puebla.gob.mx

