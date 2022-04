El caso de Debanhi Escobar ha conmocionado a la sociedad, en medio de las constantes desapariciones de mujeres y feminicidios en México; sus padres, tras 12 días de verla por última vez, informaron que su cuerpo fue encontrado en una cisterna de un motel.

La ineficiencia de las investigaciones, reclama Mario Escobar, padre de la estudiante de leyes, pues se realizaron diversos cateos y búsquedas en la zona donde fue encontrado el cuerpo de Debanhi Susana Escobar Bazaldua, en Escobedo, Nuevo León, y pasaron 12 días hasta que se dio el hallazgo.

¿Qué pasó con Debanhi Escobar? Cuestionan usuarios en redes sociales, ante lo cual Mario Escobar mencionó, ante medios de comunicación este 22 de abril, que su hija sí se subió a un servicio de taxi la noche del 9 de abril.

Sin embargo, el conductor intentó tocarla sin su consentimiento y, cree, fue entonces que decidió bajarse ante el acoso, pues de todo esto tiene videos la Fiscalía General del Estado de Nuevo León (FGE).

“ Yo supongo que mi hija no aguantó el acoso, porque es un acoso, donde el fiscal dice que no hay delito qué perseguir, por eso estoy molesto con el fiscal, y hay muchos testigos. Acuso públicamente yo a Juan David Cuéllar (conductor del taxi) de detonar todo esto, porque eso detonó que me hija se bajara”, expuso el padre de la víctima.

De hecho, mediante las redes sociales la imagen que circuló sobre el caso de Debanhi, de 18 años de edad, fue del momento en que descendió el vehículo y se quedó en la carretera. Dicha foto, explica Mario Escobar, el conductor del vehículo la tomó para mostrar que “ahí se quedó”.

12 días de investigar el mismo lugar y el cuerpo no aparecía

De acuerdo a los videos recolectados por la FGE, Debanhi asistió a una fiesta en una quinta en Escobedo, el sábado 9 de abril, un par de ocasiones salió del sitio, permaneciendo afuera, y finalmente se retiró.

Posteriormente, tomó el servicio de taxi privado, que finalmente terminó por bajarse ante el acoso del conductor, alrededor de las 5:00 de la mañana, según lo muestran las grabaciones de cámaras de seguridad de los establecimientos aledaños.

Tras tomarle la foto a la joven, el hombre se retiró del lugar dejándola en medio de la carretera. En tanto, Debanhi se acercó a una empresa de transportes que estaba a unos metros, con el propósito de pedir ayuda. Aunque sí hay videos de su ingreso, no hay ninguno que muestre que haya salido.

Lo que pasó después no se ha revelado, pues las investigaciones siguen en curso. En el camino, lo que sí se ha informado es que la víctima fue a la fiesta con dos amigas, pero ellas se retiraron solas momentos antes y les mencionaron a otros asistentes que iban a mandar un taxi de confianza por ella.

Incluso, la foto que tomó el hombre se la envió a sus amigas, ellas se la mostraron a los padres de Debanhi y en ese momento comenzó la búsqueda.

Respecto al conductor del taxi, sí fue detenido y se tomó su declaración, pero el fiscal Rodolfo Salinas, frente a personal de la Comisión Nacional de Búsqueda, expuso que no había delito que perseguir y fue liberado.

Por otra parte, el 19 de abril, diez días después de su desaparición, las autoridades realizaron un cateo en la empresa de transporte donde ingresó Debanhi, asimismo se efectuó una búsqueda a los alrededores, tanto por parte de las autoridades como familiares de Debanhi.

Aunque fue hasta el 21 de abril que su cuerpo fue encontrado en una cisterna en un motel ubicado a un costado de la empresa de transportes, pese a que el sitio ya había sido revisado por lo menos cuatro veces, de acuerdo a Mario Escobar.

De acuerdo a Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad, el cuerpo se recuperó en la cisterna –abandonada y de cuatro metros de profundidad– y el padre de Debanhi la identificó al tener la misma ropa y un collar que era de ella, aunque aún así se hará una necropsia y una prueba forense, cuyo resultado tarda entre uno y tres días.

El cuerpo se encontró luego que empleados del motel reportaran que de la cisterna salía un olor fétido, dieron aviso a las autoridades y estas llamaron a la familia de Debanhi.

Entre las investigaciones, se trata la posibilidad que la estudiante haya resbalado en el sitio donde fue encontrada, pero su familia cree que es imposible.

5 mujeres más fueron encontradas, en la búsqueda de Debanhi

Cinco mujeres fueron encontradas sin vida, mientras se hacían las investigaciones sobre el caso de Debanhi Escobar. Además, durante 2022, en Nuevo León han desaparecido al menos 20 mujeres.

Entre los cinco casos, cuatro son menores de edad:

Irlanda Marcela Ramírez de 14 años de edad, fue vista por última vez el 19 de abril en el municipio de García.

de 14 años de edad, fue vista por última vez el 19 de abril en el municipio de García. Ingrid Guadalupe Castillo Ríos de 15 años, desapareció en el municipio de Escobedo el 19 de abril.

de 15 años, desapareció en el municipio de Escobedo el 19 de abril. Brisa Anahí Porras Cerda de 16 años desapareció en Monterrey el 16 de abril.

de 16 años desapareció en Monterrey el 16 de abril. Jenifer Nicool Almaguer Vargas de 14 años fue vista por última vez el 16 de abril en Monterrey.

de 14 años fue vista por última vez el 16 de abril en Monterrey. Irma Hernández Cruz de 19 años, desapareció el 15 de abril en el municipio de Juárez, Nuevo León.

Al respecto, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) lanzó un comunicado en el que rechaza los hechos violentos ocurridos en Nuevo León, y el resto del país, y recuerda que dicho estado ocupó el cuarto lugar a nivel nacional en casos de feminicidio.

" En este 2022, en los primeros dos meses, la entidad ocupó el 3er lugar a la escala nacional por casos de feminicidio con 15 feminicidios, 8 homicidios dolosos de mujeres, dando un total de 23 mujeres asesinadas", visibiliza.

En desapariciones, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) documentó mil 145 casos de mujeres desaparecidas y no localizadas, de las cuales localizaron a 880, por lo que 265 mujeres, adolescentes y niñas continúan reportadas como desaparecidas o no localizadas, con datos de 2021.

Cabe recordar que toda muerte violenta contra una mujer debe investigarse como feminicidio, según la sentencia emitida en 2013 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

