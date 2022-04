La Feria de Puebla se realizará del 28 de abril al 16 de mayo de 2022, ante lo cuál han surgido dudas como: cuáles artistas se presentarán, cuál es el costo del boleto, qué actividades habrá, entre otras.

De acuerdo al Gobierno de Puebla, durante los eventos de la Feria de Puebla, será obligatorio el uso de cubrebocas y se tomará la temperatura para entrar, además es indispensable el uso de gel antibacterial.

Qué habrá en la Feria de Puebla

Conciertos gratis en el Teatro del Pueblo

Espectáculo Sobre hielo

Show “El Zyrko”

Espectáculo de drones

Espectáculo de pirotecnia

Palenque

Foro cultural

Pabellón de Secretarías

Plaza de toros El Relicario

Área de alimentos y bebidas

Bares

Restaurantes

Food trucks

Barras de cerveza

Venta de artesanías y productos

Precios de la Feria de Puebla

Acceso general: 50 pesos (Gratos para: niñas y niños menores de un metro, personas de la tercera edad y personas con discapacidad)

50 pesos (Gratos para: niñas y niños menores de un metro, personas de la tercera edad y personas con discapacidad) Palenque: Según el artista, desde los 300 y hasta los 3 mil 500 pesos

Qué incluye el boleto de la Feria de Puebla

El acceso general a la Feria de Puebla incluye:

Teatro del Pueblo

Espectáculo Sobre hielo

Show “El Zyrko”

Espectáculo de drones

Subir a 15 juegos mecánicos

Horarios de eventos de la Feria de Puebla

La Feria de Puebla se llevará a cabo del 28 de abril al 15 de mayo de 2022. Tendrá un horario de lunes a viernes de 12:00 p.m. a 12:00 a.m.; sábado domingo y días festivos de 11:00 a.m. a 12:00 a.m.

Los conciertos se realizarán en los siguientes horarios:

Palenque : A partir de 11:55 p.m.

: A partir de 11:55 p.m. Teatro del Pueblo: A partir de 10:00 p.m.

Mientras que los espectáculos serán:

Patinaje sobre hielo: De lunes a viernes en los horarios de 6:00 p.m. y 8:00 p.m.; sábados, domingos y días festivos: 4:00 p.m., 6:00 p.m. y 10:00 p.m.

De lunes a viernes en los horarios de 6:00 p.m. y 8:00 p.m.; sábados, domingos y días festivos: 4:00 p.m., 6:00 p.m. y 10:00 p.m. El “Zyrko”: De lunes a viernes 5:00 p.m. y 7:00 p.m.; sábado, domingo y días festivos: 3:00 m., 5:00 p.m. y 7:00 p.m.

De lunes a viernes 5:00 p.m. y 7:00 p.m.; sábado, domingo y días festivos: 3:00 m., 5:00 p.m. y 7:00 p.m. Plaza de toros El Relicario: A partir de 6:00 p.m.

Cuáles artistas vienen a la Feria de Puebla 2022

Palenque

29 de abril: Yuridia

30 de abril: Emmanuel y Mijares

5 de mayo: Carlos Rivera

6 de mayo: Banda MS

7 de mayo: Gerardo Ortiz

8 de mayo: Los Tigres del Norte

11 de mayo: Edén Muñoz

12 de mayo: Gloria Trevi

13 de mayo: Alfredo Olivas

14 de mayo: Julión Álvarez

Teatro del Pueblo

28 de abril: Marc Anthony

29 de abril: Moderatto

30 de abril: La Arrolladora

1 de mayo: Cañaveral

2 de mayo: Reik

3 de mayo: Edwin Luna y la Trakalosa

4 de mayo: Panteón Rococó

5 de mayo: El Recodo

6 de mayo: Edith Márquez

7 de mayo: Bronco

8 de mayo: Ha*Ash

9 de mayo: Piso 21

10 de mayo: Lupita D´Alessio y Paquita la del Barrio

11 de mayo: Ángeles Azules

12 de mayo: Steve Aoki

13 de mayo: Alemán

14 de mayo: Danny Ocean

15 de mayo: Café Tacvba

