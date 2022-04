La inauguración de la Feria de Puebla será transmitida en televisión, pues el gobierno estatal emitirá la señal.

A través de un comunicado, la coordinación de Comunicación Social informó que la señal comenzará a transmitirse a partir de las 18:50 horas de este jueves 28 de abril, a través del canal 16.1 del Sistema Estatal de Telecomunicaciones (SET).

También se transmitirá por las cuentas oficiales del Gobierno del Estado en Facebook y Youtube.

La inauguración de la Feria de Puebla contará con la presentación del cantante Marc Anthony. Previamente, estarán presentándose la conductora Galilea Montijo y los poblanos Freddy y Germán Ortega que realizarán un show de comedia.

El acceso a la Feria de Puebla tiene un costo de 50 pesos e incluye: conciertos en el Teatro del Pueblo, espectáculos sobre hielo y circense; además de subir a 15 juegos mecánicos.

Horarios show de patinaje sobre hielo:

de lunes a viernes en los horarios de: 18:00 y 20:00 horas.

sábados, domingos y días festivos: 16:00 horas, 18:00 y 20:00 horas

Horarios El “Zyrko”

de lunes a viernes: 17:00 y 19:00 horas

sábado, domingo y días festivos: 15:00, 17:00 y 19:00 horas.

Para el 5 de mayo, se anunció un show de drones.

Lee también: Estos son los conciertos gratuitos en la Feria de Puebla

Los conciertos del Teatro del Pueblo en la Feria de Puebla 2022, tendrán zonas preferentes, las cuales incluyen mesas ‘VIP’ para cuatro personas.

Esto significa que, los asistentes que así lo deseen, podrán ver los conciertos que ofrece el Teatro del Pueblo desde una zona más cerca del escenario, en una mesa para cuatro personas. Los boletos están a la venta en la página: rpespectaculos.boletify-cloud.com

Los niños menores de un metro de altura, personas con discapacidad y personas de la tercera edad no pagan boleto.

También habrá espectáculo de pirotecnia, pabellón cultura, área de alimentos y bebidas, barras de cerveza y ventas de artesanías y productos poblanos.

Durante los eventos de la Feria de Puebla, será obligatorio el uso de cubrebocas y se tomará la temperatura para entrar.

La Feria de Puebla se llevará a cabo del 28 de abril al 15 de mayo de 2022. Tendrá un horario de lunes a viernes de 12:00 p.m. a 12:00 a.m.; sábado domingo y días festivos de 11:00 a.m. a 12:00 a.m.

17 rutas de transporte público ampliarán su servicio para que las personas puedan trasladarse los días de la Feria de Puebla y estarán pasando hasta las 00:00 horas de lunes a jueves y hasta las 2:00 horas de viernes a domingo. Da clic aquí para ver las rutas que modificaron su horario.

--

POB/LFJ