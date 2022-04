Omar Márquez es un cantautor mexicano que se presentará el 30 de abril con el show “Se trata de sentir” en el Lunario del Auditorio Nacional.

Se trata de un músico y compositor originario de Veracruz, pero su vida y carrera musical se ha desarrollado en Puebla, donde se ha presentado desde 2016 y ha conquistado al público.

En entrevista con Poblanerías.com, Omar Márquez platica acerca de su música, sus inicios y las colaboraciones que lo han llevado a la escena nacional.

“ Nací en Poza Rica. Pero desde muy chico he estado den Puebla. Aquí hice la primaria, secundaria, prepa y algunos semestres de la universidad (…) siempre digo que soy verapoblano, porque aunque nací en Veracruz pero he estado acá [Puebla] y me encanta”.

La música de Omar Márquez

Omar se describe como un “showman” pues parte de sus presentaciones, además de cantar y tocar sus canciones, también tiene una rutina en la que interactúa con el público.

Su música puede ser una mezcla entre baladas y boleros, que combina diferentes géneros como el pop y la trova. Su primer EP fue “Quédate conmigo” producido por Carlos Carreira y lanzado en 2016 en el que combinó diversos instrumentos como guitarra, batería y pianos.

“ Tengo rolas que son corta venas y luego una plática con tintes de stand up. Me gusta el showman, me gusta entretener, hacer reír y llorar a la gente, hago de todo”.

Para el cantautor, ser artista independiente es una actividad de constancia y compromiso con quienes acuden a verlo y consumen su música.

“ A veces das un show y el lugar no está lleno, pero igual lo das. A mí nunca me ha gustado cancelar shows porque siento que ese reconocimiento y lealtad con la gente se gana justo con ese compromiso”

Por esta razón, considera que un artista siempre debe defender la música que hace para darse a conocer con el público con la suerte de que alguien la escuche y se convierta en un colaborador, en un fan o incluso en un amigo.

“ Siento que la clave es salir y defender tu proyecto y defender tus rolas. Yo recuerdo que cuando comencé y me pagaban por cantar covers, aún así yo cantaba mis rolas”.

El trabajo le ha llevado a tener colaboraciones con otros artistas como Ale Zéguer y Gina Villrod, quienes participaron en su disco “Todo lo que soy”, lanzado en 2020 y que tiene a la guitarra como protagonista.

También es coautor de la canción “Serenata”, sencillo que promocionó el cantante poblano Juan Solo en 2016 y que le permitió a Omar entrar a la escena nacional como compositor; así como “La condena”, lanzada en 2017.

“ Gracias a esas colaboraciones, que nos impulsa mucho entre artistas, entré a radio nacional como compositor, porque Juan la lanzó como sencillo y empezó a ir a todos lados”.

Omar Márquez en el Lunario

El que no arriesga no gana, dice Omar Márquez al hablar de su próximo concierto en el Lunario del Auditorio Nacional. Para él, presentarse en un recinto de este tipo tiene un reto que no es sencillo, pero está confiado en que debe hacerlo para poder continuar creciendo.

“

No es un reto fácil, sin duda, y creo que menos siendo independiente. Yo no tengo una carrera de años, ni una década. Si quieres llenar tu primer concierto y tener éxito a la primera que hagas las cosas, pues no estaría aquí, porque para eso ya llevé un proceso que ha sido difícil, pero fácil porque amo lo que hago ”, dijo.

Adelantó que para este concierto en el Lunario tendrá invitados especiales como Ale Zéguer y más músicos. Los boletos para asistir a este show pueden adquirirse a través de ticketmaster.com.mx, con precios que van de los 360 hasta los 780 pesos.

