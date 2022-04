OPINIÓN: Los “pendejos de México”

Pendejo es un calificativo que se ha puesto de moda en México. Los enemigos de Andrés Manuel López Obrador lo han utilizado en exceso para calificar al Presidente y a quienes han votado por él y lo siguen respaldando.

De acuerdo a la RAE, pendejo es un calificativo que refiere a un tonto, estúpido, pusilánime, de vida irregular y desordenada.

Las redes sociales se han inundado con memes, videos, imágenes, refiriéndose a quienes apoyan a Morena, a la 4ª Transformación y a López Obrador, como “pendejos”.

“Puro pendejo vota por alguien que ya gobierna”, “Hoy los de Morena tienen harta chamba, acarrear pendejos para votar…”, “Este diez de abril que chingue a su madre AMLO y los pendejos que vayan a votar…”, son algunas de las frases que inundan las redes sociales.

Ya en junio del 2021, hace 9 meses, Héctor Aguilar Camín sugería esperar al 10 de abril de 2022 para derrocar a Andrés Manuel López Obrador. En ese momento, el “intelectual” afirmaba que “… el país estará tan jodido, que no se podrá recuperar rápido y AMLO perderá por pendejo y petulante”.

En la consulta del julio del 2021, Vicente Fox señaló que “… el 1 de agosto se sabrá cuántos pendejos quedan en el país”, refiriéndose a la consulta promovida por Morena y AMLO.

Te puede interesar: OPINIÓN: Bonafont y la ausencia de las autoridades

Casos hay muchos, Manuel Clouthier, por ejemplo, el hermano de Tatiana, afirma contundente que “todos los días se dice a sí mismo pendejo”, por haber votado por AMLO.

Pero, no cabe duda, hay de pendejos a pendejos, un ejemplo es Luis Carlos Ugalde, “brillante” consultor político que afirmó en un video: Este 10 de abril, “yo no voy a ir a votar , porque creo que la no participación es una forma de participar responsablemente … alejarse de la urna sí hace una diferencia…”.

¡Ah cabrón!

Por lo pronto, ya la RAE intenta colocar un nuevo significado a la palabra “pendejo”:

“ Mexicano que está en contra de la corrupción y la acumulación de dinero en pocas personas. Dícese de aquel ciudadano mexicano que busca un país que favorezca al pueblo, y que opta por el ejercicio libre del voto para combatir la desigualdad y la riqueza ilegal, por la vía pacífica ."

Es cuánto.