Este 2 de abril de 2022, Africam Safari cumple 50 años de haber abierto sus puertas al público, siendo uno de los parques de conservación animal más importante del mundo.

Este zoológico es el sueño del capitán Carlos Camacho Espíritu, originario de Acatzingo, Puebla, quien fue un aventurero que viajó por todo el mundo y se fascinó con la flora y fauna que en sus travesías encontró.

El nombre de Africam es por el continente AFRIcano y por el apellido CAMacho.

El capitán fue desarrollando un maravilloso gusto e instinto por la conservación y protección de la naturaleza; creando un lugar donde las plantas y animales silvestres encontraran las condiciones adecuadas para sobrevivir.

Así es como inició Africam como una colección privada en su residencia de Valsequillo, Puebla.

Percatándose que las personas que lo visitaban compartían su admiración por esos magníficos ejemplares, comprendió que la mejor manera de crear conciencia ecológica era enamorando a la gente con ellos, por medio de un contacto cercano y directo.

Comenzó entonces a realizar el sueño de su vida y asesorado por ingenieros, veterinarios, técnicos y expertos en la materia planeó cuidadosamente hasta el más mínimo detalle de lo que ahora es Africam Safari.

Su sueño se cristalizó el 2 de abril de 1972 cuando Africam Safari sus puertas al público.

Cuatro años después, en 1976 el capitán murió, pero no así su obra. Su esposa e hijos continuaron con el proyecto que actualmente tiene bajo su cuidado a más de cinco mil animales de más de 350 especies.

La conservación en Africam Safari

Actualmente, Africam Safari tiene acreditaciones por la Association of Zoos and Aquariums y por la World Association of Zoos and Aquariums por la conservación y reproducción de especies.

En el parque han nacido entre flamencos, tapires, jirafas y elefantes. Es precisamente el nacimiento de elefantes el más celebrado, luego que sus padres son parte de un grupo rescatado de África.

El primer ejemplar nació en mayo de 2017 pesando 75 kilos. Luego, durante pandemia nacieron otros dos y en 2021 un par más.

También en febrero de 2021, en Africam Safari, nacieron dos pollos de águila real, símbolo de México. Su nacimiento es relevante debido a que la especie se encuentra en peligro de extinción.

En 2021 también nacieron tres cachorros de león africano, de la subespecie krugeri. Esta es una de las más raras del mundo debido a que son de color blanco.

El nacimiento de estas crías es relevante a nivel mundial pues se trata de una especie pura que podría ser reintroducida a su hábitat natural.

Como parte de los programas de conservación animal, también cuentan con el programa para el rescate y cuidado del ajolote de Achichica.

Se trata de una especie poblana, endémica –precisamente– de la laguna de Alchichica, ubicada en el municipio de Tepeyahualco de Hidalgo en el estado de Puebla.

Dicha especie se distingue por ser la única que se adapta a a vivir en condiciones de agua con un alto nivel de salinidad y alcalinidad. Además, puede llegar a vivir a mayores profundidades, pues se ha llegado a encontrar a hasta 30 metros bajo el agua.

Por esta razón, el parque también tiene un un programa de adopción simbólica para las distintas especies de animales que se encuentran en el parque de conservación, con el fin de protegerlos contra peligro, amenaza y vulnerabilidad de extensión.

De acuerdo al programa Guardianes Salvajes, se podrá adoptar simbólicamente a cinco especies en peligro de extinción, tres amenazadas, y siete que están vulnerables, ante la pérdida de su habitad, caza furtiva, contaminación, tráfico ilegal y deforestación.

Por ello, explica, que las personas que adopten lo harán con un donativo a favor de las especies que se protegen en Africam Safari, a cambio de beneficios.

Boletos para Africam Safari

La entrada a Africam Safari tiene un precio de 350 pesos para adultos; 340 para niños (de 3 a 11 años). Hay 50% para INAPAM. Los niños menores de tres años no pagan boleto.

Debido a la pandemia, por ahora, no hay servicio interno de autobuses para hacer el recorrido. Para las áreas que se recorren a pie, el uso de cubrebocas es obligatorio.

La entrada incluye el show de aves, que se realiza en diferentes horarios. Puedes consultarlos en africamsafari.com

¿Cómo llegar a Africam Safari? Te compartimos el mapa:





