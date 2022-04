Roxana Ruiz, de 21 años de edad puede regresar a prisión, luego que fue liberada tras ser detenida por exceso de legítima defensa, pues se defendió de un hombre que la violó en Nezahualcóyotl, Estado de México, en 2021.

De acuerdo a medios nacionales, la joven originaria de Oaxaca fue víctima de violación en 2021, se defendió y su agresor falleció, por lo que fue detenida y obtuvo prisión preventiva. En tanto, el 16 de febrero de 2022, fue liberada tras nueve meses, al considerar un Juez de Control que se violaron sus garantías individuales y por ello podía continuar su proceso en libertad.

Sin embargo, durante la primera quincena de abril, el Tribunal de Alzada de Texcoco determinó revocar la medida cautelar, luego que la familia del agresor interpuso una apelación, para que nuevamente tenga prisión preventiva desde el 18 de abril, que es cuando se realizará la siguiente audiencia.

Ante ello, la defensa de Roxana interpuso un amparo para evitar que regrese al penal, asimismo, colectivas feministas se han manifestado antes las autoridades del Estado de México para apoyar a la mujer de 21 años de edad, quien es madre de un niño.

Roxana es acusada de homicidio simple con exceso de legítima defensa, ella señala que no se aplicado la perspectiva de género ni intercultural —pues es indígena— en las investigaciones por su caso, pese a que asegura que se defendió porque su vida estaba en peligro.

Asimismo, indica que al inicio de su proceso no tenia idea de sus derechos, después se dio cuenta que no se aplicaron protocolos al tratarse de una víctima de violación, debido a que solo se le hizo una revisión superficial y no se realizó un peritaje psicológico.

¿Qué pasó el día de la agresión?

De acuerdo al Poder Judicial del Estado de México, y a declaraciones de Roxana, la tarde del 8 de mayo de 2021 caminaba rumbo a su casa cuando encontró a una amiga y se quedó a platicar, luego el agresor se unió a ellas.

Roxana se despidió para continuar su camino a casa, pero el hombre le ofreció acompañarla. Al llegar a su domicilio, relata la joven, él la obligó a dejarlo entrar y le pidió quedarse a dormir argumentando que ya era muy tarde.

Ella le adaptó una colchoneta y luego se fue a dormir, ahí ocurrió la violación y ella se defendió con una playera estrangulándolo, luego cortó partes de su cuerpo e intentó sacarlo de su domicilio, fue entonces que policías municipales la vieron y fue detenida, indica el Poder Judicial.

Legítima defensa…¿es legal?

La ley sí respalda la legítima defensa, defensa propia o autodefensa, que justifica una conducta sancionada penalmente, eximiendo de culpas a la persona que lo comete, debido a que actúa para salvaguardar su integridad propia.

En el caso de Puebla, por ejemplo, el Artículo 26 del Código Penal del Estado de Puebla hay una fracción que indica la exclusión de delitos, es ahí donde entra la legítima defensa, explicó en entrevista para Poblanerias.com, la abogada Ahiramy Bañuelos Rojas, especializada en derecho penal y asesora jurídica en la colectiva Poblana Feminista.

Dicho artículo indica en la fracción IV que, una de las causas de exclusión del delito es:

“Obrar el autor en defensa de su persona, de su honor o de sus bienes, o de la persona, honor o bienes de otro, repeliendo una agresión actual, violenta, sin derecho y de la cual resulte un peligro inminente.”

En entrevista con Poblanerías.com la abogada Ahiramy Bañuelos Rojas aclara que, en el caso de la legítima defensa, la víctima puede estar en una situación vulnerable y no haber otra opción más que “repeler la violencia”, pues su integridad, su vida o su libertad sexual está en juego.

Por ello, se puede defender y es posible que incurra en una agresión considerada como delito, que entonces se justifica por las exclusiones mencionadas.

