El reclutamiento voluntario de menores de 18 años de edad y el delito de insumisión, se eliminan de la Ley del Servicio Militar, luego que el Senado de la República así lo votara el 26 de abril de 2022.

De acuerdo al Senado, realizaron la modificación de edad, en apego a la Constitución Mexicana y lo acordado en los derechos de niñas y niños, por ello optaron por quitar la posibilidad de reclutamiento voluntario en los menores de 18 años.

Previamente, se podía aceptar a jóvenes menores de 18 años, aunque mayores de 16 años, que quisieran hacer el servicio de forma voluntaria. Sin embargo, ahora deberán ser mayores de 18 años y menores de 30 años.

Asimismo, el delito de insumisión y a no formará parte dentro del Servicio Militar Nacional (SMN), es decir, a quienes les toque presentar el servicio y no asistan, no se les castigará de ninguna forma. Previamente, se les daba un mes de prisión.

Otra de las modificaciones es la reducción en la edad para la conclusión de las obligaciones militares de los ciudadanos mexicanos, pues pasó de 45 años a 40, por lo que se redujo cinco años. Es decir, que no se les podrá convocar, de ser necesario, a servir a la Guardia Nacional.

Ahora, el servicio de armas se prestará por un año en activo, para quienes tengan 18 años de edad, en tanto, hasta los 30 años es la primera reserva y hasta los 40 años es la segunda reserva.

En ese sentido, el Ejecutivo federal recibió la reforma para su promulgación y que entre en vigor.

Servicio Militar en Puebla

Los jóvenes clase 2004, es decir que nacieron en ese año, ya pueden consultar la convocatoria para el Servicio Militar Puebla 2022, debido a que se abrió el registro el 31 de marzo y concluye el 15 de octubre de 2022.

Los pasos a seguir son:

Ingresar a https://pueblacapital.gob.mx/cartilla-militar Dar clic e “obtener ficha” Ingresar los datos personales solicitados: nombre completo, CURP, ocupación, estado civil, domicilio, fecha y lugar de nacimiento, correo electrónico, etcétera. Verificar que los datos sean correctos y seleccionar “aceptar” Imprimir la ficha de registro Leer y agendar los datos de la cita para cumplir con la fecha y horario establecidos, sobre la entrega de documentos Esperar a la publicación de la fecha, lugar y horario sobre el Sorteo Militar Puebla 2022 Acudir al sorteo

Para las mujeres voluntarias al Servicio Militar Puebla 2022, deberán asistir directamente a la 25ª Zona Militar, en calle 5 de Mayo colonia Ignacio Zaragoza, en donde recibirán mayor información sobre el trámite de su incorporación voluntaria.

