El Estadio Olímpico Zaragoza es un estadio deportivo multiusos que fue construido en 1952, siendo el recinto más antiguo en el cual se han practicado deportes y sigue en pie de Puebla. Se ubica en

Este recinto fue construido por Carlos I. Betancourt, gobernador del estado en aquella época. La intención de edificar este estadio era para albergar la Olimpiada Nacional de 1952.

Recibió el título de Estadio Olímpico Ignacio Zaragoza en 1984, 16 años después de haber sido utilizado como sede alterna de los Juegos Olímpicos de México 1968.

Los primeros huéspedes de este inmueble fueron los Pericos de Puebla, equipo que utilizó el inmueble para disputar sus partidos de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) desde su inauguración hasta 1973.

De hecho, la novena emplumada consiguió su primer título de la Liga Mexicana en 1963, mientras jugaba en el Estadio Olímpico Zaragoza, antes de mudarse al Estadio Hermanos Serdán en 1973, un estadio construido específicamente para jugar beisbol.

El paso del Club Puebla en el Estadio Olímpico Zaragoza

Asimismo, el equipo de futbol de la ciudad tuvo un paso por este inmueble, pues con la reaparición del Club en 1964, comenzaron a jugar sus encuentros de la Segunda División en el Estadio Olímpico Zaragoza.

Los camoteros dejaron este estadio apenas cuatro años después cuando terminó de construirse el Estadio Cuauhtémoc. El mejor lugar en el que terminó Puebla en este estadio fue la cuarta posición, misma que ocupó por tres torneos consecutivos.

El uso más reciente que tuvo el estadio con el Club fue entre 2019 y 2020 antes que llegara la pandemia, cuando el Club Puebla Femenil y las Fuerzas Básicas (Sub 20, Sub 17, Sub 15 y Tercera División) entrenaban en este inmueble.

Además, en este inmueble se realizaron diversas jornadas de visorías de jugadores y jugadoras para sus fuerzas básicas.

¡Día de visorías 👀 para alumnos de nuestras academias oficiales en el 🏟 Zaragoza! ⚽️ Aprovecha este beneficio exclusivo e inscríbete en la más cercana 👉🏼 https://t.co/UAcDnF95kn#LaFranjaQueNosUne🎽 pic.twitter.com/NkQhLmFChD — Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) November 12, 2019

Sin embargo los camoteros no fueron el único equipo de futbol que disputó sus partidos en esta cancha, pues los Lobos de la BUAP también hicieron uso del inmueble antes de construirse el Estadio de Ciudad Universitaria.

Los Licántropos fueron anfitriones en el Estadio Olímpico Zaragoza entre el 2000 y 2001, cuando compitieron bajo el nombre de Lobos de la UAP. El equipo era manejado en conjunto por el Grupo Pegaso y la BUAP. Cuando el equipo reaparece en la Segunda División juegan sus partidos en la Prepa Benito Juárez de la BUAP y al ascender a Primera "A" se mudan al Estadio Cuauhtémoc.

Durante el Siglo XXI, la cancha ha sido utilizada como sede para varias ligas amateur o semiprofesionales de futbol, las cuales se disputaban principalmente en sábados y domingos.

Queen, el concierto más recordado en el Estadio Olímpico Zaragoza

Uno de los usos que tuvo este inmueble tras dejar de albergar deporte profesional fue ser sede de conciertos entre los cuales figuraron Pablo Milanés y la banda de rock británica: Queen.

En octubre de 1981, el Estadio recibió dos fechas del "The Game Tour" que organizó la banda por Europa, América y Japón. El hecho más recordado de estos conciertos fue el portazo que dieron los asistentes al estadio por el interés que había generado el concierto.

Durante su presentación, Freddy Mercury salió con un sombrero de paja y algunos asistentes tomaron a mal, aventándole desde zapatos hasta pilas.

Además dos años después, durante un concierto de Menudo, se volvió a presentar un sobrecupo de asistentes, y al finalizar el espectáculo sucedió una estampida, la cual dejó un saldo de tres personas muertas y una treintena de heridos.

El Estadio Olímpico Zaragoza fue remodelado de la fachada en 2012, pues había sido abandonado por muchos años. Sin embargo, las gradas e interior del inmueble se quedaron en el mismo estado que tenían anteriormente.

En la actualidad, uno de los usos más importantes y frecuentes que hay en el inmueble es la realización del sorteo para el Servicio Militar. Cada año, miles de jóvenes poblanos se dan cita en el inmueble para presenciar el sorteo y saber si deberán marchar o no.

En 2022 el inmueble está cerrado al público en general y no se puede visitar a menos que haya algún evento púbico o privado. El Gobierno del Estado de Puebla es dueño del inmueble y está a cargo de su operación y mantenimiento.

