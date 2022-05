Dejar de fumar sí mejora la capacidad pulmonar y trae beneficios

Dejar de fumar e implementar hábitos saludables, sí ayuda a la recuperación del organismo, en específico la capacidad pulmonar, pues a los pocos días de mejorar el estilo de vida se notan mejoras internas y externas en la salud de la persona.

El consumo del tabaco está ligado a múltiples enfermedades y daños a la salud, como el cáncer de pulmón y de otras partes del cuerpo, de ahí la importancia de evitar su consumo, explicó, en entrevista para Poblanerías.com, el doctor Fernando Leyva Hernández, médico, psiquiatra, y secretario técnico del Consejo Estatal Contra las Adicciones.

De hecho, en Puebla al menos medio millón de personas consumen tabaco, menciona. Mientras que a nivel nacional son 15 millones las personas fumadoras, según datos de la Clínica Médica de Urgencias de la UPAEP.

El especialista asegura que, tras dejar de fumar, sí hay múltiples beneficios y es posible una recuperación en el organismo, ya que mejora el estado de ánimo, cambia la capacidad pulmonar, se tiene mejor rendimiento para las actividades física, mejora la atención y concentración de la persona, además de repercutir en un mejor sueño.

“ Es muy importante analizar que un estilo de vida saludable, una buena alimentación, unos buenos horarios de descanso y de sueño, pueden ayudar mucho para evitar caer en situaciones que promuevan el uso del cigarrillo”, reitera el doctor Fernando Leyva Hernández.

Explica que, lo principal para dejar de fumar es analizar que se derivan distintos problemas ante el su consumo, tanto como para los fumadores como para personas a su alrededor, para que surge la motivación.

Lo indispensable, tras dejar de fumar tabaco, es:

Dormir bien

Comer correctamente

Realizar actividad física, al menos de 10 a 15 minutos diarios

“ Sabemos que el tabaquismo es algo que genera adicción, que engancha al organismo para seguir consumiéndolo, para eso se requiere de apoyo especial que podemos brindar a través de nuestras unidades, las UNEME CAPA que están distribuidas en el estado de Puebla” , expone.

Las Unidades de Especialidades Médicas del Centro de Atención Primaria en Adicciones (UNEME-CAPA), son los lugares especializados de la Secretaría de Salud para dar apoyo en adicciones como el tabaquismo, para dejar de fumar, puesto que en estos sitios se brinda asesoría y apoyo.

En Puebla se ubican en:

Chalchicomula de Sesma: 3 Norte #1, col. Centro.

3 Norte #1, col. Centro. Libres : 14 Sur #1104, col. Barrio de Tetela.

: 14 Sur #1104, col. Barrio de Tetela. Puebla Sur : Calle Antiguo Camino a Guadalupe Hidalgo #11350, col. Agua Santa.

: Calle Antiguo Camino a Guadalupe Hidalgo #11350, col. Agua Santa. Puebla Norte : Diagonal de la 88 Poniente y 9 Norte, col. Infonavit San Pedro.

: Diagonal de la 88 Poniente y 9 Norte, col. Infonavit San Pedro. San Martín Texmelucan : Camino al Moral S/N, col. El Moral.

: Camino al Moral S/N, col. El Moral. San Pedro Cholula : 17 Norte #202, col. San Cristóbal Tepontla.

: 17 Norte #202, col. San Cristóbal Tepontla. Tehuacán : 19 Poniente s/n, col. México

: 19 Poniente s/n, col. México Tepeaca : Boulevard Dr. Antonio López Rosas #18, con entronque con Autopista México-Veracruz, col. San Juan Negrete.

: Boulevard Dr. Antonio López Rosas #18, con entronque con Autopista México-Veracruz, col. San Juan Negrete. Zacatlán: Roble #8, col. San Bartolo.

Cigarrillos electrónicos no ayudan a dejar de fumar tabaco

El especialista puntualiza que es necesario tener cuidado con cigarrillos electrónicos, como los populares “vapeadores”, debido a que no son un apoyo para dejar el tabaco.

De hecho, aumenta las posibilidades que sus usuarios prueben un cigarro convencional.

“ Surgieron como una ‘herramienta’, en teoría, para dejar de fumar. Desgraciadamente, nos hemos estado encontrando que no es así y al contrario. Puede ser novedoso y atractivo para adolescentes y en personas que no consumían puede acercar el consumo de nicotina. No están recomendados”, menciona el doctor Fernando Leyva Hernández.

En ese sentido, la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), entre 2021 y 2022 ha lanzado dos alertas sanitarias por estos productos para fumar, al provocar:

Daños respiratorios por la inflamación del tejido pulmonar, causando padecimientos como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), asma y cáncer.

por la inflamación del tejido pulmonar, causando padecimientos como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), asma y cáncer. Daños cardiovasculares por los cambios en la circulación sanguínea, los cuales pueden causar arterioesclerosis e infartos al corazón.

por los cambios en la circulación sanguínea, los cuales pueden causar arterioesclerosis e infartos al corazón. Daños mutagénicos que aumentan el riesgo de cáncer y alteraciones a nivel reproductivo, como disfunción eréctil.

POB/KPM